Previo a la paralización de la Liga 1, por las Eliminatorias al Mundial 2026, desde ADT anunciaron la destitución de Wilmar Valencia como DT del equipo. Producto de la irregularidad de resultados en el Torneo Clausura 2024, ‘Bam Bam’ dejó el cargo y desde la directiva buscaron a alguien del exterior. Entonces, todos los caminos llevaron a Claudio Biaggio, un experimentado en altura (dirigió en Bolivia a The Strongest, Always Ready y Nacional de Potosí) y recordado también por su paso en San Lorenzo de Argentina. Si bien su contrato solo es por los cuatro duelos restantes del certamen local, el popular ‘Pampa’ tiene claro el reto de llegar a la Copa Sudamericana. Y su primera desafío -de manera oficial- será frente a Universitario de Deportes, este fin de semana en el marco de la fecha 14.

Biaggio fue anunciado por ADT el 7 de octubre y, de inmediato, comenzó a entrenar con el club. Su primer reto fue el pasado sábado 12 ante Alianza Lima, en un partido amistoso, consiguiendo la victoria por 1-0 (gol de Joao Rojas). Enfocado en el siguiente reto y lo que queda en la temporada, conversó en exclusiva con Depor para más detalles sobre esta nueva etapa en su carrera como profesional.

¿Cómo se gestó su llegada a ADT y qué es lo que más lo motivó?

Ya me habían llamado un par de veces para venir a Perú y no se dio. Es una liga que me atrae bastante y siempre estuvo en las aspiraciones cuando era jugador. Ahora se está dando como entrenador en ADT y sabemos la importancia que tienen estos cuatros partidos. Ya había mirado al equipo, me gustaba el estilo y la forma. Sabemos lo que es la institución y en poco tiempo uno no va a poder hacer muchas cosas, pero los jugadores ya se adaptaron a lo que se pide. Me tocó el debut soñado de un entrenador, con uno de los equipos más importantes del Perú como Alianza Lima.

¿En qué momento de su carrera afronta este nuevo reto?

Yo estuve en San Lorenzo, un campeonato que es difícil, logrando salir tercero. Me tocó ir a Chacaritas para salvarlo del descenso. Fui a un equipo de Uruguay como Sud América para dejarlo en Primera División. En Bolivia no conocía, pero sí había ido a jugar y salí campeón con The Strongest clasificando a Copa Libertadores, igual con Always Ready. En Nacional de Potosí fui a la Sudamericana. Ahora con ADT, estamos cerca de un objetivo importante como llegar al primer partido de la Copa Sudamericana. Mi idea es quedarme en Perú, es mi objetivo. Primero tratar de poner a ADT en lo más alto posible, estoy convencido.

¿Con qué plantel se encontró en ADT?

La Liga 1 es muy competitiva, todo es muy dinámico. Los jugadores no me sorprendieron y mejoraron en la expectativa que tenía. Encontré mucha predisposición y cosas importantes para un entrenador que depende de los resultados y lo que se refleja en cada partido.

Claudio Biaggio llegó a ADT para culminar el Torneo Clausura 2024. (Foto: ADT)

¿Cómo se manejan las alineaciones y qué plantea para este nuevo periodo con ADT?

De acuerdo a la clase de jugadores que tengo, opto por cambiar el sistema. Yo salí campeón con la reserva de San Lorenzo y lo hice con una línea de tres. En ADT ya hace tiempo se viene jugando así y la primera etapa lo hizo bien. Hay una estructura y no voy a variar mucho porque faltan cuatro partidos. Lo prioritario es que los chicos se sientan bien en el campo de juego. Soy un entrenador que le gusta atacar, tener la pelota.

¿Qué caracteriza a los equipos de Claudio Biaggio?

Como fui delantero, me gusta atacar y ser agresivo. Cuando no se puede, que se intente jugar y llegar al área. Después, ser ordenado y agruparnos bien. Me gusta que mis equipos sean ofensivos, llegando con más gente de lo normal.

¿Cómo hacerle frente a Universitario de Deportes, su primer rival en la Liga 1?

Estos partidos son fuertes en lo anímico, físico y mental. Es un rival que necesita ganar para seguir arriba. He jugado en equipos grandes y sabemos la necesidad que se tiene y cuando viene un equipo como ADT, saben que pueden tener peligro, también por la calidad de jugadores que se tiene. Lo vamos a afrontar con toda la responsabilidad, mi idea es ir a ganarlo.

¿Tuvo la oportunidad de seguir de cerca el partido entre ADT y Melgar por el Torneo de Reserva?

Fue un partido medio raro porque ADT pudo ganar, pero el rival era de altura y juega bien. Me parece que hicimos lo posible por manejarlo, pero no se dio. Hay revancha y se buscará el resultado. Los chicos están convencidos de que se puede lograr. Es positivo verlos con ganas de querer estar.

¿Qué opina de la posibilidad de jugar la final del Torneo de Reservas en Lima?

Justo, qué casualidad que tocan los dos equipos del llano y otros del alto. Es una determinación que toma la Liga, pero no sabría qué decirte. ADT si es que llega, lo hará con toda la intención de ganarlo.

¿Qué opinión le deja el error arbitral que sucedió en la Liga 2, en el partido entre Juan Pablo II y Comerciantes FC?

Son cosas que pasan y uno no puede hacer nada. Sabemos que son seres humanos, pero ese tipo de errores perjudican o ayudan a algunos. Son cosas que uno como entrenador solo puede trabajar para que el fin de semana no nos pase eso. Hace poco que estoy en el país y no puedo opinar mucho. Lo que sí, fue un error grosero y no pienso que es algo intencional. Se le pasó y terminó en gol. El fútbol es muy dinámico. El árbitro y los jueces de línea son seres humanos. Sí me pasaba yo sí me iba a calentar, pero en frío trato de entenderlo. Son cosas que hay que tomarlas con pinzas porque puede perjudicarnos.

Claudio Biaggio llegó a ADT para culminar el Torneo Clausura 2024. (Foto: ADT)

¿Hasta cuándo es el vínculo que tiene con ADT?

Mi contrato es por los próximos cuatro partidos y después veremos cómo se da la situación. Siempre uno viene con el objetivo de poder renovar y quedarse hasta el 2025. Yo no lo manejo, simplemente trabajo y trato de hacer lo mejor. Uno viene con un objetivo alto y ADT tiene la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana.

¿Depende si logra alcanzar el cupo para la Copa Sudamericana?

Uno viene a trabajar, a hacer las cosas bien. Son cuatro partidos que se definen muchas cosas y eso fue lo que me gustó. Quizá no me gustó que son cuatro partidos, pero esta posibilidad de tener chances de pelear arriba me atrajo. Tuve varias posibilidades de venir y ahora estoy acá.

¿Qué espera de estos cuatro partidos?

La idea es tratar de hacer los cuatro partidos de la mejor forma, sacando los puntos necesarios. Si eso ocurre y nos va bien, juntarme con la gente de ADT para hacer un proyecto para el 2025, quedándome quizá más temporadas. Vine para quedarme, esa es la idea.

El tema de la altura, ¿cómo le fue en Bolivia y qué opina de esta nueva generación?

Es un estadio (El Alto) que cuando lo dirigí era de piso sintético. Hoy en día es piso natural. Otra cosa que le va a pasar a Bolivia es que Óscar Villegas es un DT que dirigió a todos los que están ahora en inferiores. Los conoce muy bien y Bolivia se va a hacer muy fuerte. Lo de Argentina fue algo atípico, pero con Chile se demostró el cambio. Van a estar allá arriba. Nada te garantiza que jugando en altura vas a ganar siempre porque tienes que armar un buen equipo para hacerle frente al rival. Este es un equipo potente que va a ser muy difícil de vencer en la altura. Si tienes un equipo fuerte y duro, puedes perder uno o dos partidos, nada más. La mayoría de los chicos que están son de altura y van a estar muy cerca de la clasificación.

Claudio Biaggio dirigió a The Strongest, Always Ready y Nacional Potosí en Bolivia. (Foto: Difusión)





¿Qué se le viene a ADT?

Tras la pausa en la Liga 1 por la fecha doble de octubre de las Eliminatorias, ADT visitará a Universitario el sábado 19 de octubre, con inicio a las 7:30 p.m. hora local de Perú. El partido será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DirecTV (DSports) y DGO.

Si bien no están peleando por el Torneo Clausura, el cuadro tarmeño necesita mantenerse en puestos de clasificación a torneos internacionales. Tras este duel contra Universitario, ADT tendrá tres finales más para asegurar sus pretensiones: recibe a Unión Comercio y juega ante Comerciantes Unidos de visita. El cierre será ante Sport Boys, en condición de local.





TE PUEDE INTERESAR