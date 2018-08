Muchos están acostumbrados a seguir la Segunda División domingo tras domingo. Eso sí, el torneo de ascenso hará una excepción este semana y la fecha 22 se jugará a mitad de semana.



El duelo de la jornada lo protagonizarán Cienciano y Deportivo Hualgayoc. El 'Papá' marcha quinto y el 'Gallito' tercero. Ambos cada vez se van acercando más a los play off y la distancia es solo de dos unidades. Los cusqueños deben ganar para trepar en la tabla y aprovechar que César Vallejo descansa.

Otro equipo que quiere sacarle provecho a esta fecha de la Segunda División es Unión Huaral. El 'Pelícano' es segundo y está a cinco puntos de Vallejo. Si derrota a Sport Victoria en Ica quedará a solo dos unidades.

Carlos A. Mannucci ha repuntado con la presencia de sus jales Renzo Sheput, Diego Otoya y Joaquín Lencinas. La 'Tricolor' recibirá a Willy Serrato dispuesto a sumar su cuarto triunfo consecutivo.

En Piura habrá un duelo especial para el norte. Atlético Grau, que marcha noveno y está a cinco puntos del séptimo, recibirá a Juan Aurich que es sexto. El 'Albo' está obligado a ganar.

Así se jugará la fecha 22 de la Segunda División

Miércoles 29 de agosto:



Los Caimanes vs. Alianza Atlético

Estadio: Municipal (Chongoyape)

Hora: 1:00 pm.



Deportivo Coopsol vs. Sport Loreto

Estadio: Roberto Yáñez (Cañete)

Hora: 1:00 pm



Cultural Santa Rosa vs. Alfredo Salinas

Estadio: Monumental (Abancay)

Hora: 3:00 pm.



Cienciano vs. Deportivo Hualgayoc

Estadio: Garcilaso (Cusco)

Hora: 3:30 pm.

Jueves 30 de agosto:



Atlético Grau vs. Juan Aurich

Estadio: Miguel Grau (Piura)

Hora: 3:00 pm



Mannucci vs. Willy Serrato

Estadio: Mansiche (Trujillo)

Hora: 3:30 pm.



Sport Victoria vs. Unión Huaral

Estadio: José Picasso Peratta

Hora: 3:30 pm.

Tabla de posiciones - Segunda División

PUESTO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS 1 César Vallejo 20 14 2 4 36 14 22 44 2 Unión Huaral 20 12 3 5 37 29 8 39 3 Deportivo Hualgayoc 20 11 4 5 37 29 8 37 4 Carlos A. Mannucci 19 10 5 4 38 24 14 35 5 Cienciano 19 11 2 6 35 21 14 35 6 Juan Aurich 20 10 3 7 32 17 15 33 7 Alianza Atlético 19 9 2 8 29 27 2 29 8 Santa Rosa 18 8 2 10 19 24 -5 26 9 Atlético Grau 19 6 6 7 34 31 3 24 10 Alfredo Salinas 19 6 5 8 26 29 -3 23 11 Los Caimanes 20 6 5 9 29 34 -5 23 12 Deportivo Coopsol 20 4 8 8 28 28 0 20 13 Sport Loreto 19 4 4 11 25 44 -19 16 14 Sport Victoria 19 4 3 12 18 36 -18 15 15 Willy Serrato 19 2 4 13 20 56 -36 10

