Perú obtuvo un triunfo importante este domingo al vencer 1-0 a Chile por la primera fecha del Grupo B del Preolímpico Sub-23, que se está jugando en Venezuela. Si bien la ‘Bicolor’ no inició bien el encuentro y estaba siendo superado, sacó fuerzas para aguantar el empate y anotar el gol de la victoria en la segunda mitad (Franchesco Flores fue el héroe). Ahora, el equipo dirigido por ‘Chemo’ del Solar deberá pensar en su duelo ante Argentina por la siguiente jornada. Aquí te contamos cuándo, a qué hora y dónde ver este compromiso.

La Selección Peruana dio el golpe en el Grupo B y se encuentra en lo más alto por el momento, con tres puntos. Por supuesto, el torneo internacional apenas ha comenzado y todavía quedan tres duelos por afrontar, pensando en avanzar a la siguiente fase (solo lo harán los dos primeros equipos de cada grupo).

Esto significa que la ‘Blanquirroja’ debe pasar rápido la página (tal como lo dijo Diego Romero tras el pitazo final) y concentrarse en el duelo que se avecina. El siguiente reto es nada más y nada menos que Argentina, uno de los candidatos a ganar el Preolímpico y conseguir el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024 (solo irán dos selecciones sudamericanas).

Cabe destacar que la ‘Albiceleste’ debuta este domingo 21 de enero ante su similar de Paraguay. El compromiso iniciará a las 6:00 de la tarde (hora peruana, dos más en suelo argentino) y se podrá ver por DSports (DIRECTV). Será importante que ‘Chemo’ y su comando técnico sigan el encuentro para saber a qué se enfrentarán en la siguiente jornada.

¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina?

Perú vs. Argentina, por la fecha 2 del Preolímpico Sub 23, está programado para jugarse este miércoles 24 de enero desde las 6:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.

¿En qué canal ver Perú vs. Argentina?

El partido Perú vs. Argentina será transmitido a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

