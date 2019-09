¡Sin Christian Cueva! Ricardo Gareca modificó el once para el Perú vs. Brasil en Los Ángeles

Perú vs. Brasil EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | Ricardo Gareca decidió modificar el once que saltará esta noche al campo de juego. El entrenador de la 'bicolor' movió el equipo que hasta lunes por la noche iba a arrancar ante la 'canarinha'. La novedad es la ausencia de Christian Cueva entre los titulares.

Perú entrenó esta mañana para enfrentar a Brasil y el 'Tigre' también decidió que sea Luis Advíncula quien finalmente arranque las acciones. El 'Tigre' también cambió su sistema a 4-3-3.

Este es el once que ensayó el entrenador de la selección peruana: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Aquino, Tapia, Yotun; Costa, Flores, Ruidíaz

Perú intentará rehacerse de la derrota contra Ecuador, en un partido en el que el juego del equipo no dejó nada satisfecho al técnico Ricardo Gareca.



"Reconocemos que no tuvimos la claridad, pero nos llegaron dos veces e hicieron un gol. Entonces decirte algo en particular, todos siempre tenemos que estar mejorando. Una selección como la nuestra no se puede relajar en lo más mínimo", manifestó el 'Tigre' en la rueda de prensa posterior al partido.