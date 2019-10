Carlos Ascues y Alexander Callens se sumaron a la concentración en Montevideo 

La Selección Peruana sigue sumando jugadores en Montevideo. Carlos Ascues y Alexander Callens llegaron la noche del lunes y hoy por la tarde el equipo entrenará completo en el estadio Centenario.

La Selección Peruana y Uruguay jugarán el viernes 11 de octubre en el estadio Centenario de Montevideo. El partido está programado para las 6 p.m. (hora peruana).



Selección Peruana: Carlos Ascues ya está en Montevideo. (Video: José Luis Saldaña)

"Uruguay es un gran equipo, no hay que confiarse porque no están Cavani y Suárez. Hay que salir a pelear de igual a igual", dijo Carlos Ascues a su arribo a Montevideo. El jugador también habló de su futuro y contó que está a la espera de una propuesta en la MLS.

Alexander Callens afirmó que está metido al 100% en los partidos ante Uruguay: "Me gusta jugar siempre pero hay que esperar para saber si seré de la partida. Al momento que me toque voy a darlo todo. Si el DT me está convocado últimamente es porque estoy haciendo las cosas bien".

Selección Peruana: Alexander Callens llegó motivado. (Video: José Luis Saldaña)

