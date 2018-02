El carisma y la humildad que refleja Edison Flores en cada una de las pocas notas que realiza sigue sorprendiendo. Esta vez, el volante de la Selección Peruana se animó confesar algunas anécdotas inéditas de su corta carrera como profesional.

'Orejas' participó en una amena entrevista con Jesús Alzamora en su nueva faceta de 'YouTuber', en el programa "La banca". En la nota Edison Flores admitió que casi no llega a las pruebas en Academia Chumpitaz, lo que podría haber ocasionado que no llegue al fútbol profesional.

Universitario de Deportes: Paulo De la Cruz marcó golazo, con huacha incluida, en partido de práctica

"Soy muy dormilón. El día que me dijeron que vaya a probarme a la academia Héctor Chumpitaz, fui obligado por mi papá. Estaba de vacaciones, imagínate. Me levantaron a las 7 u 8 de la mañana y yo no quería ir", confesó Flores en el programa.

También, admitió que cometió un gran error cuando fue al Villarreal a los 18 años. "Yo soy muy pegado a mi mama. Al irme a España, estaba solo. Me ofrecieron ir a la Villa, pero creo que mi error fue decidir irme a vivir solo en un departamento", afirmó.

Sobre la clasificación al Mundial, Edison Flores contó que luego del partido contra Ecuador en Quito (que ganamos 2-1), parecía como si el equipo estuviese en piloto automático y que prácticamente iba solo a la clasificación.



Mira la entrevista completa al volante de la Selección Peruana:

TE PUEDE INTERESAR

Universitario de Deportes: Alberto Quintero la rompe al ritmo de 'Scooby Doo PaPa' [VIDEO]

Alberto Quintero, Arquímedes Figuera y Patricio Torres bailaron el 'Scooby Doo Pa Pa'. (USI/Instagram)

LEE TAMBIÉN