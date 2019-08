Arremetió con todo: Erick Osores destruyó a la saliente administración temporal de Universitario

"¿A quién culpamos, a quién responsabilizamos?", fueron las duras palabras del periodista Erick Osores, quien llegó hasta la puerta del estadio Monumental y se encontró con algunos hinchas, que llegaron para ver el Universitario de Deportes vs. San Martín , sin poder ingresar.

"Es un apena que el partido no se pueda jugar con público, pero hay muchos policías, que hacen su trabajo. Pero a mí me apena mucho más, me 'embronca', me revela, porque hay gente que igual ha venido. [...] ¿A quién culpamos, a quién responsabilizamos?", criticó Osores, a través de un video subido a su cuenta de Instagram.

El periodista llegó hasta el estadio Monumental, donde encontró algunos hinchas que llegaron para ver el encuentro, sin saber del comunicado de la saliente administración temporal, donde precisaron que el duelo se realizaría sin público.

► Universitario vs. San Martín se enfrentan en el estadio Monumental por la Fecha 3 del Clausura

El cambio de último minuto se dio, luego de que el club anunciara, a través de sus redes sociales, que "recibió, de parte de la Policía Nacional del Perú, la información de que se podrían presentar incidentes de violencia antes, durante y después del partido". Esto habría generado que se opte por jugar sin hinchas.

"Dejen de sabotear a la U, ¡ineptos! Algunos hinchas a pesar de todo se acercaron al estadio a ver a su equipo, víctimas de la desinformación y el maltrato. ¿Hasta cuando?", fue le mensaje que acompañó Erick Osores el video.

Universitario vs. San Martín se ven las caras en el coloso de Ate por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambas escuadras llegaron al duelo con puntaje perfecto y esperan mantener los buenos números al final del encuentro.

