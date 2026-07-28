Una de las tradiciones más esperadas en las Fiestas Patrias es el Mensaje a la Nación del 28 de julio. En este 2026, quien lo da es la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, en el Congreso de la República. Ten en cuenta que este es su primer Mensaje a la Nación, por lo que ahí detalla las bases de su plan de gobierno para el periodo 2026-2031. Para que descubras a qué hora inició y dónde puedes verlo, continúa leyendo esta nota.

El Mensaje Presidencial de Fiestas Patrias 2026 ha generado mucha expectativa. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora inició el Mensaje Presidencial de Fiestas Patrias 2026?

Este martes 28 de julio, Keiko Fujimori participó en su ceremonia de juramentación como Presidenta de la República del Perú en el hemiciclo del Congreso de la República. Luego la mandataria se encargó de dar su Mensaje a la Nación, que inició alrededor de la 1 de la tarde (hora en Perú). A continuación podrás revisar una lista con los horarios en otros países.

Estados Unidos (ET): 2:00 pm

Estados Unidos (CT): 1:00 pm

Estados Unidos (MT): 12:00 pm

Estados Unidos (PT): 11:00 am

México (CDMX): 12:00 pm

España: 8:00 pm

Puerto Rico: 2:00 pm

República Dominicana: 2:00 pm

Panamá: 1:00 pm

Costa Rica: 12:00 pm

El Salvador: 12:00 pm

Guatemala: 12:00 pm

Honduras: 12:00 pm

Nicaragua: 12:00 pm

Argentina: 3:00 pm

Brasil (Brasilia): 3:00 pm

Uruguay: 3:00 pm

Chile (Santiago): 2:00 pm

Paraguay: 3:00 pm

Bolivia: 2:00 pm

Venezuela: 2:00 pm

Ecuador: 1:00 pm

Colombia: 1:00 pm

Canales de TV para ver el Mensaje Presidencial de Fiestas Patrias 2026

Como ya es tradición, el Mensaje Presidencial de Fiestas Patrias se puede ver EN VIVO a través de las señales de TVPerú y TVPerú Noticias. También es posible seguir la transmisión EN DIRECTO a través de los principales medios de comunicación de señal abierta, como América Televisión, Latina, Panamericana Televisión, ATV, Exitosa TV, RPP TV.

Si quieres escuchar las palabras de Keiko Fujimori por radio, te comento que es posible hacerlo vía Radio Nacional, RPP y Radio Exitosa. Dicho todo esto, en definitiva tienes varias opciones para poder seguir el Mensaje Presidencial de Fiestas Patrias 2026.

Dónde ver el Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias de Perú 2026 online y por streaming

Para quienes no tienen acceso a un televisor o prefieren ver el discurso de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias desde el celular, laptop o Smart TV, la Presidencia de la República del Perú y los canales participantes han habilitado varias alternativas digitales gratuitas.

Tipo de plataforma Plataforma / App Detalle Streaming oficial de Presidencia Perú YouTube de Presidencia Perú Transmisión oficial EN VIVO del mensaje a la Nación Streaming oficial Presidencia Perú Facebook Live de Presidencia Perú Streaming simultáneo con interacción por comentarios Streaming TV Perú YouTube de TV Perú Señal nacional e internacional EN VIVO Streaming TV Perú Web y app de TV Perú Programación en directo sin costo Apps de canales privados América tvGO App/web con transmisión en vivo gratuita dentro del Perú Apps de canales privados Latina Play App/web con señal en directo gratuita dentro del Perú

Plataformas oficiales de la Presidencia de la República del Perú:

YouTube de Presidencia Perú : transmisión en vivo de la toma de mando con la señal oficial.

: transmisión en vivo de la toma de mando con la señal oficial. Facebook Live de Presidencia Perú : streaming simultáneo con interacción en tiempo real vía comentarios.

: streaming simultáneo con interacción en tiempo real vía comentarios. TikTok Live de Presidencia Perú: streaming simultáneo con interacción en tiempo real vía comentarios.

Plataformas de TV Perú:

Canal de YouTube de TV Perú: emite la ceremonia de asunción de mando en vivo, incluyendo señal internacional para peruanos en el extranjero.

Web y app de TV Perú: permiten ver la programación en directo sin costo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Apps y webs de canales peruanos con transmisión en vivo

Además de las plataformas oficiales de la Presidencia de la República del Perú, varias televisoras privadas ofrecen el mensaje presidencial de Keiko Fujimori a través de sus propias aplicaciones y sitios web, lo que amplía aún más las opciones para la audiencia. Entre las apps y webs más útiles para seguir el evento de hoy están:

América tvGO: app y plataforma web de América Televisión con transmisión en vivo del mensaje presidencial, disponible de forma gratuita dentro del Perú (puede requerir registro básico).

app y plataforma web de América Televisión con transmisión en vivo del mensaje presidencial, disponible de forma gratuita dentro del Perú (puede requerir registro básico). Latina Play: app y web de Latina con señal en directo, que suele incluir el mensaje a la Nación de Fiestas Patrias dentro de su programación abierta para usuarios peruanos.

app y web de Latina con señal en directo, que suele incluir el mensaje a la Nación de Fiestas Patrias dentro de su programación abierta para usuarios peruanos. Plataformas digitales de otros canales que se sumen a la retransmisión, según anuncien en sus redes o en su parrilla online.

Si vas a ver el mensaje a la Nación de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias desde el móvil, procura estar conectado a una red WiFi estable para evitar cortes o consumo excesivo de datos, sobre todo considerando que la transmisión puede durar más de dos horas.