Este martes 28 de julio, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia del Perú durante la ceremonia de juramentación que se realizará en el Congreso de la República. Tras la toma de mando, ofrecerá su primer Mensaje Presidencial, en el que dará a conocer las principales líneas de su plan de gobierno y las medidas que impulsará durante los próximos 365 días. La ceremonia y el discurso serán transmitidos en vivo por América TV y su plataforma digital América TV Go .

¿Cómo ver América TV EN VIVO el Mensaje Presidencial por Fiestas Patrias?

América Televisión está disponible gratuitamente por señal abierta en buena parte del país y, además, en los principales cableoperadores que operan en Perú.

Señal abierta América TV en Lima y principales ciudades:

Canal 4 (analógico): señal abierta.

Canal 4.1 (TDT): señal digital terrestre en alta calidad.​

América TV en cableoperadores (referencias habituales en Perú):​

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD).

DirecTV: Canal 194 (SD/HD).

Nota: La numeración puede variar ligeramente según la ciudad o el plan contratado, por lo que se recomienda revisar la guía de canales de tu operador para ver el Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori.

TV Perú transmitirá EN VIVO y GRATIS el Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori desde el Congreso de la República. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cómo ver América TV EN VIVO, el Mensaje Presidencial por streaming desde el extranjero?

Si estás fuera del Perú y quieres seguir la señal de América TV o América tvGO para ver el Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori, es posible acceder a la plataforma mediante una VPN legal con servidores en territorio peruano. Esto permite “simular” una conexión desde Perú y así ingresar a la web o app de América tvGO para disfrutar la cobertura por Fiestas Patrias.​

Pasos sugeridos para ver América TV o América tvGO desde el extranjero:

Contrata una VPN confiable que cuente con servidores en Perú (NordVPN, Surfshark, PrivateVPN, entre otras alternativas legales).​

Instala la VPN en tu dispositivo: Smart TV, tablet, PC o teléfono móvil.

Conéctate a un servidor ubicado en Perú.

Una vez conectado, ingresa al sitio oficial o app de América tvGO y selecciona la señal en vivo de América Televisión para ver el Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias 2026 en tu pantalla favorita.​