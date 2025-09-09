La historia vuelve a latir en la altura: Bolivia se juega el repechaje ante Brasil, gigante de la Conmebol, este martes 6 de septiembre en el Estadio Municipal de El Alto (19:30, hora de Sucre; 7:30 pm ET / 4:30 pm PT) , con la obligación de ganar y el oído puesto en Maturín, donde solo un tropiezo de Venezuela frente a Colombia mantendría viva la ruta mundialista; aquí, los canales de TV abierta y las plataformas de streaming para seguir a la Verde en territorio nacional y en el extranjero.

Bolivia vs. Brasil EN VIVO: mira el partido por TiGo Sports en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. (Fotos: AFP / Composición Depor)

En Bolivia, Tigo Sports y Tuves transmiten a las desde El Alto, con señal de TV paga y streaming oficial; cobertura con previa y pospartido bajo producción local autorizada; mientras que en Brasil, Globo TV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play y SporTV emiten a las 20:30 (BRT), con producción propia y distribución nacional HD.

En Estados Unidos, para público latino en California, Florida, Illinois, Pensilvania, Arizona, Nueva York, Nueva Jersey, Washington, Utah y Texas, la señal estará a cargo de Fanatiz en modalidad PPV a partir de las 7:30 p. m. ET (4:30 p. m. PT); la misma plataforma también cubrirá el partido en Canadá y Puerto Rico.

En Perú, la televisación va por Latina TV (gratis en TV abierta), Movistar Deportes (paga) y Movistar Play desde las 18:30 (PET).

En Ecuador, El Canal del Fútbol (ECDF) ofrece la señal en TV y streaming a partir de las 18:30 (ECT).

En Argentina, TyC Sports Play televisará el cotejo entre La Verde y La Canarinha desde las 20:30 (ART).

En Chile, Mega TV será la señal oficial del Bolivia contra Brasil, con inicio a las 19:30 (CLT).

En Colombia, RCN Televisión será el encargado de televisar el Bolivia-Brasil desde las 18:30 (COT).

Bolivia recibe a Brasil por las Eliminatorias Conmebol 2026 en El Alto. (Foto: 365Scores)

¿Qué canal transmite Bolivia vs. Brasil por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026?

Países Canales TV / Streaming Bolivia TiGo Sports y Tuves Brasil Globo TV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play y SporTV Estados Unidos Fanatiz Puerto Rico Fanatiz Canadá Fanatiz Perú Latina, Movistar Deportes y Movistar Play Colombia RCN Televisión Chile Mega TV Argentina TyC Sports Ecuador El Canal del Fútbol