La espera terminó, La Velada del Año VI de Ibai Llanos, evento que mezcla el boxeo amateur y entretenimiento, vuelve con una cartelera de combates entre creadores de contenido / personalidades del Internet y espectáculos musicales en directo que paralizarán el mundo del streaming con una producción digna de un gran espectáculo que anualmente capta la atención de millones alrededor del planeta. A continuación, te detallamos en qué plataformas se transmite La Velada del Año VI desde Estados Unidos o cualquier parte del planeta en español, qué necesitas para conectarte al directo y qué hay que tomar en cuenta para disfrutar al máximo de esta jornada pugilística.

Los creadores de contenido posan durante el pesaje previo a La Velada del Año VI. Conozca la cartelera completa con el orden oficial de los combates confirmados para esta edición. | Crédito: infolavelada.com / Composición Mag

La Velada del Año VI: Fecha, sede y horario del evento

Fecha de La Velada del Año VI: Sábado, 25 de julio de 2026.

Hora de inicio (España peninsular): 7:00 p.m.

Hora aproximada en Estados Unidos: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT.

Hora aproximada en México: 11:00 a.m.

La Velada del Año VI se llevará el sábado 25 de julio de 2026 y se transmitirá en directo desde España con una emisión global pensada para audiencias de Europa y América.

Si vives en ciudades como Miami, Nueva York o Atlanta (zona Eastern Time), la recomendación es conectarte al directo desde la 1:00 p. m. para no perderte el inicio del show. En la Costa Oeste (Los Ángeles, San Francisco), el comienzo será alrededor de las 10:00 a. m. (Pacific Time), considerando la diferencia horaria con España.

Para México, la hora de inicio será las 11:00 a.m. (Tiempo del Centro de México), mientras que para Sudamérica se dividirá en 12:00 p.m. (Colombia, Ecuador y Perú); 1:00 p.m. (Bolivia, Chile y Venezuela); y 2:00 p.m. (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

¿Cómo ver La Velada del Año VI en Twitch, YouTube y TikTok?

Para los hispanos en Estados Unidos, la forma más directa y recomendada de ver La Velada del Año VI EN VIVO es el canal oficial de Ibai Llanos en Twitch (https://www.twitch.tv/ibai), plataforma principal del evento que es de acceso gratuito y sin suscripción de pago obligatoria. Asimismo, se podrá disfrutar vía YouTube (https://www.youtube.com/@ibai) y, por primera vez, en TikTok LIVE (@ibaillanos).

La cobertura para el evento será de emisión global, es decir, sin restricciones geográficas anunciadas para esta edición 2026. Lo único que necesitas es:

Twitch YouTube TikTok Entrar a Twitch.tv desde tu navegador o abrir la app de Twitch en tu celular, tablet, Smart TV o consola. Si estás más acostumbrado a consumir contenido en YouTube, también podrás ver La Velada del Año VI desde el canal oficial de Ibai Llanos. Lo único que debes hacer es visitar la cuenta recomendada @ibaillanos, vinculada al creador del evento, y tendrás acceso directo gratuito accesible desde la app de TikTok. Buscar el canal de Ibai (ibai) y seguirlo para recibir la notificación cuando empiece el directo. Útil si sueles ver contenido en tu Smart TV (Samsung, LG, Roku TV, Fire TV) usando la app de YouTube. Esta opción es ideal para usuarios jóvenes hispanos en EE. UU. que pasan más tiempo en TikTok que en otras plataformas. Conectarte el 25 de julio unos minutos antes de la hora anunciada. Útil si quieres ver la Velada en pantalla grande, en familia o con amigos, sin necesidad de abrir Twitch. También es ideal para personas que quieran ver el evento desde el móvil mientras trabajan, viajan o están fuera de casa.

Estas son las únicas opciones para ver La Velada del Año VI. Si te preguntas si puedes hacerlo a través de la televisión convencional, el evento se centra en las plataformas digitales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok, por lo que estos canales serán los únicos que transmitirán el evento.

Apps recomendadas para ver La Velada del Año VI desde Estados Unidos

Para ver La Velada del Año VI en streaming, los usuarios deben apoyarse en las aplicaciones oficiales de las plataformas donde se emitirá el evento. Las tres apps clave para no perderte ni un solo combate o show musical son:

App de Twitch : disponible en iOS , Android , algunas Smart TV, consolas y dispositivos como Fire TV Stick.

: disponible en , , algunas Smart TV, consolas y dispositivos como Fire TV Stick. App de YouTube : presente en prácticamente todos los smartphones y televisores inteligentes.

: presente en prácticamente todos los smartphones y televisores inteligentes. App de TikTok: disponible en iOS y Android, centrada en consumo móvil.

La recomendación general es descargar o actualizar las tres apps en tus dispositivos; iniciar sesión con tu cuenta habitual y seguir los canales oficiales de Ibai Llanos para recibir alertas del directo.

Conoce a los artistas invitados que actuarán sobre el escenario de La Velada del Año VI de Ibai Llanos. Consulte el horario de las presentaciones musicales que acompañarán la jornada de boxeo. | Crédito: infolavelada.com / Composición Mag

¿Hay bloqueos geográficos o necesidad de usar VPN para ver La Velada del Año VI?

Al tratarse de un evento que será “totalmente gratuito y sin restricciones geográficas” en Twitch, YouTube y TikTok, no es necesario usar VPN para ver la transmisión de La Velada del Año VI. Sin embargo, si te encuentras en un país donde alguna de estas plataformas está limitada, una VPN con servidores en Europa o Estados Unidos como NordVPN, ExpressVPN o ProtonVPN (por nombrar algunos de los más populares) podría ser una solución técnica.

Consejos para ver La Velada del Año VI en la mejor calidad desde Estados Unidos, España, México y Latinoamérica

Si quieres disfrutar de los combates de La Velada del Año VI sin complicaciones, te compartimos las siguientes recomendaciones técnicas:

Conexión mínima recomendada : alrededor de 10 Mbps para ver el directo en HD y unos 25 Mbps para 4K, según recomendaciones habituales de streaming.

: alrededor de 10 Mbps para ver el directo en HD y unos 25 Mbps para 4K, según recomendaciones habituales de streaming. Usa conexión por cable o WiFi estable si vas a proyectar la Velada en TV para varias personas.

si vas a proyectar la Velada en TV para varias personas. Ten lista una segunda plataforma (por ejemplo, YouTube además de Twitch) por si una se satura o presenta problemas de carga durante los momentos pico.