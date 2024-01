Luego de superar su despido de Telemundo en 2023, la talentosa Adamari López fue fichada por UniMás, cadena hermana de Univision, para conducir “¿Quién caerá?”, un divertidísimo programa de concursos que ya empezó a ser emitida desde el pasado lunes 8 de enero en el horario de las 7 p. m. en horario del Este.

Como era de esperarse, el regreso de la exfigura de Telemundo despertó una gran expectativa, generando que su debut en la señal de UniMás sea uno de los programas más vistos dentro de su franja horaria.

Adamari López en la conducción de "¿Quién caerá?", programa concurso que se emite por UniMás (Foto: Adamari López / Instagram)

Pero, más allá de hablar de números y cifras televisivas, esta vez debemos resaltar los peculiares outfits que ha venido presentando la exnovia de Toni Costa durante su presentación en la televisión. ¿Sabías que la puertorriqueña recurrió a las cábalas?

CREE EN LAS CÁBALAS: EL PECULIAR ACCESORIO DE ADAMARI LÓPEZ EN “¿QUIÉN CAERÁ?”

En el segundo episodio del programa de concursos, López no la pensó dos veces y eligió un estilo rebelde con un blazer blanco y una falda a juego, complementados por una camiseta con el logo de la banda de rock Van Halen.

Este fue el outfit de Adamari López en el programa "¿Quién caerá?" (Foto: Adamari López / Instagram)

Dicho vestuario fue seleccionado por la destacada estilista Lucia Robles, aunque eso no fue lo que llamó nuestra atención. Y es que Adamari decidió darle una pulsera para proporcionarle a su outfit su propio sello personal.

De hecho, en sus redes sociales la conductora de televisión sostuvo que su pulsera es su amuleto de la buena suerte: “Si son detallistas han visto que en el show me he puesto mis pulseras Amèlie, a mí me encantan los hilos rojos en la mano, me traen suerte”, profundizó la boricua de 52 años.

Vale precisar que esta pulsera forma parte de su propia línea de accesorios AxA, conocida en el ámbito de la moda por ser un estilo Amèlie. Cada orden se distingue por tener tres pulseras en forma de hilo con un dije de corazón.

Los accesorios de Adamari López son de su propia colección de moda (Foto: AxA / Instagram)

No queda duda de que este peculiar estilo de vestir será replicado por alguno de tus fanáticos, Adamari.

¿POR QUÉ ADAMARI LÓPEZ NO REVELA EL MOTIVO DE SU RUPTURA CON TONI COSTA?

En una entrevista concedida en 2022 al programa “Noches de Luz” de Luz García, la exreina de belleza compartió que se separó a pesar de estar enamorada del bailarín Toni Costa. La decisión fue tomada debido a que la relación ya no estaba en buen término y había pasado por alto muchas situaciones antes de anunciar su separación.

Eso sí, y aunque decidió no revelar las razones de su separación, la oriunda de Humacao afirmó mantenerse firme en esta elección, especialmente por el bienestar de su hija pequeña.

Adamari López y Toni Costa fueron novios por más de 10 años (Foto: Linea de Tiempo / Facebook)

“Nosotros lo sabemos y lo más importante es que tenemos una niña en común, a la que yo entiendo que ninguno de los dos queremos afectar. Ella no se merece que hablemos nada de lo que haya podido ser parte de esa ruptura. Lo que a ella le interesa es saber que nosotros somos unos papás que estamos pendientes de ella”, sostuvo la presentadora de UniMás.