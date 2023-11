El inesperado deceso de Matthew Perry a la edad de 54 años continúa generando momentos de profunda tristeza y emotividad en estos días recientes. A una semana de su fallecimiento, varias celebridades y compañeros de reparto de “Friends” se congregaron en una ceremonia íntima en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, lugar icónico de descanso de otras estrellas de Hollywood, para despedir al difunto intérprete de Chandler.

No queda duda de que la partida de Perry ha dejado tocado al mundo del entretenimiento. Tras confirmarse que una entidad benéfica de apoyo contra las drogas llevará el nombre del actor, sus amigos y allegados más cercanos decidieron despedir a la estrella de “Friends” en lo que fue una reunión privada y sin la presencia de paparazzis ni la prensa.

Entre los asistentes al evento se destacó la presencia de varios actores de “Friends” como Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer, entre otros. De acuerdo a la versión de Daily Mail, la primera en llegar al cementerio fue la exesposa de Brad Pitt, demostrando de tal manera su amistad incondicional para con Perry.

Matthew Perry tenía 54 año cuando fue encontrado sin vida a finales de octubre (Foto: ABC)

Esta muestra de confraternidad por parte de las megaestrellas de televisión estadounidense no solo deja en claro el gran dolor que atraviesan como elenco, sino también demuestran la cercanía que tenían cada uno de los actores durante todos estos años. “Estamos completamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que compañeros de reparto. Somos una familia”, rezaba el texto colaborativo que los actores publicaron en People días después de conocer la muerte de Matthew Perry.

MATTHEW PERRY: ¿POR QUÉ ESCUCHARON “DON´T GIVE UP” EN EL SEPELIO DEL ACTOR?

Según distintos portales de comunicación, todos los presentes en el entierro honraron la memoria del actor a través de lágrimas y algunas risas de por medio. Un testigo indicó a Daily Mail que ninguno de los asistentes logró mantenerse sin derramar una lágrima, pues el momento pudo quebrarlos por completo.

Tal gesto muestra la unión entre Perry y el resto del elenco de “Friends”, a pesar de que el actor venía lidiando con problemas personales que lo mantuvieron alejado de la actuación por muchos años. Por ello, el sepelio del querido Chandler tuvo una canción de fondo que no ha pasado desapercibida por la prensa ni seguidores: “Don´t Give Up”, de Peter Gabriel.

Jennifer Aniston fue una de las más allegadas a Matthew Perry (Foto: Warner Bros. Television Distribution)

Pero, ¿por qué utilizaron este sencillo para despedir a quién fue en vida Matthew Perry? La respuesta es sencilla: era de las favoritas del actor de “Friends”.

Según se ve en diálogo con Tom Power a fines de 2022, el también exnovio de Julia Roberts explicó que este sencillo poseía un significado muy especial en su corazón, incluso, se animó a revelar que esa sería la canción que le gustaría utilizar en sus memorias.

“Están diciendo ‘No te rindas’. Quiero decir, ¿cómo no me va a gustar eso? El vídeo musical era solo de ellos abrazándose y la cámara giraba hasta que terminaba la canción. Me encantaba. Cuando firmo mi libro siempre pongo ‘No te rindas’, porque no debes rendirte”, señalaba Perry casi un año antes a su deceso.

Teniendo en cuenta el mensaje de resiliencia de la canción, queda claro que Perry fue un gran luchador en la vida, ya sea contra sus adicciones, etapas depresivas o más. “Me enseñaron a luchar, me enseñaron a ganar, nunca pensé que fracasaría”, dice parte de la canción de Peter Gabriel.

⚫ EL ÚLTIMO ADIÓS A UN GRAN AMIGO 😞



Los protagonistas de “Friends” asistieron al entierro de Matthew Perry. La ceremonia íntima y breve se realizó en un cementerio de Hollywood Hills, Los Ángeles. Las cámaras captaron a los excompañeros de Perry vestidos de negro y… pic.twitter.com/fZ7XXly9wb — Nuestro Diario (@NuestroDiario) November 4, 2023

Ahora bien, el tema también tiene la voz de Kate Bush, quien curiosamente agrega lo siguiente: “No te rindas porque tienes amigos. No te rindas, no estás derrotado aún. No te rindas, sé que puedes hacerlo bien”. Un mensaje de esfuerzo que, curiosamente, sería para los amigos del intérprete de Chandler que estuvieron presentes en el entierro.

ESTOS SON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DEL ACTOR MATTHEW PERRY

Los primeros resultados del examen toxicológico efectuado a Matthew Perry indican que el actor de “Friends” arrojó resultados negativos para fentanilo y metanfetamina, según la información proporcionada por el portal TMZ.

Además, se conoce que se realizó una prueba inicial menos exhaustiva y que aún se esperan más análisis para determinar la presencia de otras sustancias en el cuerpo del actor que interpretó a Chandler Bing.

Del mismo modo, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles indica que ha concluido la autopsia preliminar del famoso, cuyos resultados serán comparados con las conclusiones finales del examen toxicológico.

Los primeros resultados de las pruebas de Matthew Perry ya salieron a la luz (Foto: Matthew Perry / Instagram)

Si se descubre algo inusual, la División de Robos y Homicidios profundizará en su investigación. Este departamento de la policía ha realizado una nueva inspección en la residencia de Perry como parte de su procedimiento estándar, dado su interés constante en cualquier asunto relacionado con personas famosas.