Yailin La Más Viral es en la actualidad una de las figuras más controversiales de la música, no solo por sus canciones, que cuentan con una gran lista de detractores, sino también por sus tormentosas relaciones, como el fugaz matrimonio con Anuel AA o las denuncias de violencia de Tekashi 6ix9ine, su actual novio.

Y es que en menos de un año de matrimonio con el autodenominado “Dios del Trap”, la artista dominicana se convirtió en madre de Catleya, denunció a su entonces esposo de violencia intrafamiliar e inició un romance con uno de los rivales de su pareja.

A esto se le suma que luego de la pelea, las celebs de Estados Unidos decidieron brindarse una segunda oportunidad, la cual ha sido cuestionada por la aparición de una nueva figura en las redes de la cantante: Mestizo is back.

La cantante dominicana ha lanzado dos temas en menos de un mes: "Trola" y "Bad Bxtch" (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

MESTIZO IS BACK, EL NUEVO SOCIO DE YAILIN LA MÁS VIRAL

En medio de la reconciliación entre los artistas urbanos, una tercera figura ha surgido y hasta aparece en los estados compartidos por la intérprete de “Chivirika” y se trata de Mestizo Is Back.

Si bien la primera aparición disparó una ola de especulaciones sobre una presunta relación, lo cierto es que se trata de una nueva colaboración de la dominicana con un intérprete urbano, con quien lanzaron el tema “Trola”.

Cabe destacar que el tema no es nuevo, pues ya se había lanzado hace algunos meses y acumula más de 4 millones de reproducciones en YouTube, mientras que el remix, compartido en el canal oficial de Georgina, posee un millón de vistas en solo un día.

Con esto, la madre de Catleya intenta retomar su carrera musical, siendo el segundo lanzamiento que realiza en los últimos meses, pues en diciembre del 2023 estrenó “Bad Bxtch”, la cual cuenta con más de 7 millones de reproducciones.

La cantante dominicana compartió su nuevo lanzamiento en sus redes sociales (Foto: Yailín La Más Viral / Instagram)

“TROLA”, LA NUEVA CANCIÓN DE MESTIZO IS BACK Y YAILIN LA MÁS VIRAL

Si bien la cantante creó gran expectativa en sus redes sociales por el lanzamiento del tema, lo cierto es que este parece no tener el efecto que esperaba, pues las críticas en diversas plataformas, principalmente Instagram y YouTube no tardaron en caer.

“Qué música tan horrenda”, “Noooo jaja era ir pa adelante no pa atrás”, “Qué horrible ese video, se ve de mala muerrteeeee”, “Ni se entiende”, “Se ve que tiene bajo presupuesto”, “Si hicieron todo es circo por esto no me quiero imaginar lo que harán cuando suelte álbum”, fueron algunos de los comentarios negativos que realizaron usuarios a la publicación del tema.

Lo cierto es que, pese a las críticas, el video oficial de “Trola REMIX” superó el millón de reproducciones en un día, una cifra nada despreciable para una canción en su lanzamiento.