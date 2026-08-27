El eclipse lunar parcial del 28 de agosto de 2026 podrá verse desde toda Florida durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28. En Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y Tallahassee, el fenómeno comenzará a notarse desde las 9:23 p. m., mientras que su punto máximo llegará a las 12:12 a. m. EDT .

Aunque la fecha astronómica oficial es el 28 de agosto, para quienes estén en Florida la mayor parte de la observación ocurrirá desde la noche anterior. La Luna llena ingresará primero en la penumbra terrestre y, más tarde, una gran parte de su disco quedará cubierta por la sombra oscura de la Tierra. NASA clasifica el evento como un eclipse lunar parcial profundo: en el máximo, cerca del 96% del diámetro lunar estará dentro de la umbra.eclipse.gsfc.nasa+1

¿A qué hora inicia el eclipse lunar en Florida?

El evento completo se extenderá por unas cinco horas y 38 minutos. Sin embargo, el momento realmente atractivo para observar será la fase parcial, cuando la sombra terrestre avance claramente sobre la Luna.

Etapa del eclipse lunar Hora en Florida (EDT) Día Inicia el eclipse penumbral 9:23 p. m. Jueves 27 de agosto Inicia el eclipse parcial 10:33 p. m. Jueves 27 de agosto Máximo del eclipse 12:12 a. m. Viernes 28 de agosto Termina el eclipse parcial 1:52 a. m. Viernes 28 de agosto Finaliza el eclipse penumbral 3:01 a. m. Viernes 28 de agosto

La fase penumbral inicial puede ser difícil de distinguir a simple vista, pues apenas provoca un sombreado tenue sobre la superficie lunar. Para una experiencia más evidente, conviene mirar hacia el cielo desde las 10:33 p. m., cuando comenzará el eclipse parcial.timeanddate+1

Horario en Miami, Orlando y otras ciudades

Las principales ciudades de Florida operan con el horario de verano del Este, EDT (UTC-4), por lo que los horarios astronómicos serán prácticamente iguales en Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y Tallahassee.

Ciudad Inicio visible Máximo Fin visible Oscurecimiento estimado Miami 9:23 p. m. 12:12 a. m. 3:01 a. m. 93.91% Orlando 9:23 p. m. 12:12 a. m. 3:01 a. m. 93.91% Tampa 9:23 p. m. 12:12 a. m. 3:01 a. m. 93.91% Jacksonville 9:23 p. m. 12:12 a. m. 3:01 a. m. 93.91% Tallahassee 9:23 p. m. 12:12 a. m. 3:01 a. m. 93.91%

En Miami, la Luna estará bien posicionada durante el máximo: alcanzará una altura aproximada de 51 grados sobre el horizonte y se ubicará hacia el sur-sureste. Eso facilita la observación desde parques, terrazas, playas o espacios abiertos con poca contaminación lumínica.orbitalradar

¿Dónde ver el eclipse lunar en Florida?

No necesitarás una entrada, un telescopio ni una transmisión de televisión para disfrutar el eclipse: será visible a simple vista desde cualquier punto de Florida con cielos despejados. A diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar no implica riesgo para los ojos.

Para encontrar un buen lugar de observación, busca un sitio que reúna estas condiciones:

Vista despejada hacia el este-sureste al inicio y hacia el sur durante el máximo.

Poca luz directa de edificios, postes, anuncios o centros comerciales.

Horizonte abierto, especialmente si planeas seguir el eclipse desde sus primeras fases.

Pronóstico sin nubosidad ni tormentas eléctricas.

En el sur de Florida, las lluvias y nubes típicas de agosto pueden ser el principal obstáculo. Revisar el pronóstico local durante la tarde del 27 de agosto será más importante que desplazarse grandes distancias: incluso desde un patio o balcón puede ser posible verlo si el cielo abre durante el máximo.timeanddate+1

¿Cómo se verá la Luna durante el máximo?

Este no será un eclipse total, por lo que la Luna no quedará completamente inmersa en la umbra. Aun así, será un evento muy llamativo: la sombra de la Tierra cubrirá aproximadamente el 94% de la superficie visible, dejando solo un borde lunar más iluminado.

Durante el máximo, alrededor de las 12:12 a. m., la Luna puede adoptar tonalidades rojizas, cobrizas o anaranjadas en la parte eclipsada. Ese color aparece porque la atmósfera terrestre filtra y desvía parte de la luz solar hacia la Luna, en un efecto similar al que produce los atardeceres rojos.

No es obligatorio usar instrumentos ópticos. Unos binoculares pueden ayudar a apreciar mejor el contraste entre las zonas brillantes y eclipsadas, mientras que un telescopio permitirá observar los cráteres y relieves lunares bajo una iluminación inusual.

Consejos para fotografiar el eclipse lunar

Si quieres registrar el eclipse con celular, activa el modo nocturno, evita el zoom digital extremo y apoya el dispositivo sobre una superficie firme o trípode. Para mejores resultados, enfoca la Luna antes de la fase máxima y reduce ligeramente la exposición para no convertirla en un punto blanco.

Con una cámara, usa trípode, enfoque manual a infinito y varias exposiciones de prueba. La iluminación cambiará de forma progresiva durante el eclipse, así que no existe una configuración única: ajusta la velocidad, ISO y apertura según el brillo de la Luna en cada etapa.

El horario clave para Florida será entre las 10:33 p. m. del jueves 27 y la 1:52 a. m. del viernes 28, con el máximo a las 12:12 a. m. Si el cielo permanece despejado, será una de las mejores oportunidades del año para observar una Luna profundamente cubierta por la sombra de la Tierra.

Consulta a qué hora inicia el eclipse lunar parcial con Luna de Sangre en Monterrey, Nuevo León, este 27 de agosto de 2026. (Foto: Pexels)

Recomendaciones para observarlo mejor

No necesitas gafas especiales: a diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar directamente no representa un riesgo para la vista. Tampoco hace falta telescopio, aunque unos binoculares pueden ayudar a percibir con más detalle el avance de la sombra sobre los cráteres lunares.

Busca un punto abierto con vista al sureste antes de las 7:30 p. m.

Llega temprano si elegirás Griffith Observatory u otro mirador popular.

Prioriza el intervalo entre 8:30 p. m. y 10:00 p. m. para ver la parte más impactante.

Revisa el pronóstico de nubes durante la tarde del 27 de agosto.

Usa modo nocturno en tu teléfono o cámara y evita el zoom digital excesivo al fotografiar la Luna.