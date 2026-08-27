Los habitantes de Nueva York tendrán la oportunidad de observar el eclipse lunar parcial durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. El punto máximo del fenómeno se producirá a las 12:12 a. m. EDT, momento en que alrededor del 96% del disco lunar estará dentro de la umbra terrestre, pudiendo adquirir tonalidades rojizas, anaranjadas o cobrizas.

¿A qué hora comienza el eclipse lunar en Nueva York?

Si bien el fenómeno es calificado internacionalmente como el eclipse del 28 de agosto, en Nueva York iniciará en la noche anterior, el jueves 27. La Luna estará sobre el horizonte durante todo el evento, por lo que, si el cielo está despejado, será posible seguir todas sus fases sin interrupciones.

Fase del eclipse Hora en Nueva York (EDT) ¿Qué se verá? Inicio del eclipse penumbral Jueves 27, 9:23 p. m. La Luna empieza a perder brillo de forma leve; el cambio puede ser difícil de detectar al principio Inicio del eclipse parcial Jueves 27, 10:33 p. m. La umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre, comienza a cubrir el disco lunar Máximo del eclipse Viernes 28, 12:12 a. m. Cerca del 96% de la Luna estará en la umbra y podrá adquirir un color rojizo. Fin del eclipse parcial Viernes 28, 1:52 a. m. La Luna abandona gradualmente la sombra oscura de la Tierra. Fin del eclipse penumbral Viernes 28, 3:01 a. m. Concluye el fenómeno astronómico.

¿A qué hora será el máximo del eclipse lunar en NYC?

El punto máximo del eclipse lunar en Nueva York será a las 12:12 a. m. del viernes 28 de agosto. Cuando aproximadamente el 96.3% de la Luna estará en la umbra terrestre y podrá adquirir un color rojizo.

Conoce a qué hora empieza el eclipse lunar parcial con Luna de Sangre en Nueva York este 28 de agosto de 2026 y cómo verlo paso a paso. (Foto: ekapol/iStock)

¿Dónde ver el eclipse lunar parcial en Nueva York?

A diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar se puede observar directamente a simple vista y no exige gafas especiales ni filtros de protección. Mirar la Luna eclipsada no representa un riesgo para los ojos. Para tener una mejor experiencia en Nueva York, conviene seguir estas recomendaciones:

Busca un lugar con una vista amplia del cielo y alejado de edificios altos que bloqueen el horizonte.

Prioriza zonas con menor contaminación lumínica, aunque el eclipse será visible también desde la ciudad si hay buena transparencia atmosférica.

Revisa el pronóstico de nubosidad durante la tarde del 27 de agosto; las nubes serán el principal obstáculo para observarlo.

Llega con anticipación, especialmente si planeas ir a un parque, una ribera o una terraza pública.

Usa binoculares o un telescopio si deseas distinguir mejor el borde de la sombra sobre la superficie lunar, pero no son indispensables.

Si tomarás fotografías, utiliza trípode, modo manual y teleobjetivo. Para capturar el tono rojizo sin quemar la parte iluminada, prueba exposiciones cortas y ajusta el ISO de manera gradual.

Una buena estrategia es mirar desde las 10:33 p. m., cuando se inicia la fase parcial visible. A esa hora la sombra oscura comenzará a “morder” el disco lunar; después, el cambio de brillo y color se volverá cada vez más evidente hasta el máximo de las 12:12 a. m.