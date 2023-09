¿Qué día festivo en California se celebra hoy? Este 4 de septiembre es el ‘Labor Day’, que no ocupa una fecha específica en el calendario, sino que se conmemora el primer lunes de este mes. Considerando que son millones de usuarios quienes están pendientes del calendario anual, te ofrecemos el cronograma completo de feriados, puentes y otros días no laborables para que puedas planificar y/o organizar sus cortas vacaciones junto a sus familiares o amigos.

El Día del Trabajo o ‘Labor Day’ tendrá lugar el próximo lunes 4 de septiembre . Esta festividad cerrará para muchos el periodo nacional veraniego, y traerá consigo la vuelta a la rutina y un nuevo curso laboral y escolar. Este feriado se lleva celebrando en el país norteamericano por más de 125 años, lo que la convierte en una de las grandes festividades tradicionales de toda la nación. Su origen está en la celebración de la contribución laboral de los estadounidenses, así como la instauración de sus derechos sindicales.

En Estados Unidos hay días festivos inamovibles en el calendario, que por su naturaleza solo pueden celebrarse el día en el que caen, como el día de Navidad o el día de la fiesta nacional del 4 de julio. Pero la mayoría de los días feriados no tienen día fijo en el calendario y se trasladan al lunes más cercano, como el Labor Day o el día de los Presidentes.

¿Cuáles son los días festivos en California?

En California, hay 12 feriados estatales en los que las oficinas/escuelas estatales están cerradas y se les paga a los empleados estatales/escolares. Aquí está el calendario de días festivos en California en 2023:

Día de Año Nuevo - 2 de enero

Día de Martin Luther King Jr. - 16 de enero

Día de los Presidentes - 20 de febrero

Día de César Chávez - 31 de marzo

Día de los Caídos - 29 de mayo

Día de la Independencia - 4 de julio

Día del Trabajo - 4 de septiembre

Día de los Veteranos (Observado) - 10 de noviembre

Día de Acción de Gracias - 23 de noviembre

Día después de Acción de Gracias - 24 de noviembre

Gobierno cierre - 24 de noviembre

Día de Navidad - 25 de diciembre

Cabe recordar que cuando un feriado cae en sábado, los trabajadores recibirán crédito de feriado. Y cuando un feriado cae en domingo, el feriado se celebra el lunes siguiente.

El día de Acción de Gracias es un feriado nacional en EE.UU. (Getty Images).

¿Cómo se celebra un día festivo en California?

La forma en que se celebra un día festivo en California puede variar según la fecha en sí, así como el individuo o la comunidad que lo celebra. Sin embargo, se pueden observar algunas tendencias generales.

Días festivos: los días festivos estatales y federales suelen celebrarse con eventos públicos, como desfiles, conciertos y fuegos artificiales. Estos eventos a menudo se llevan a cabo en las principales ciudades y pueblos, pero también se pueden encontrar en comunidades más pequeñas.

los días festivos estatales y federales suelen celebrarse con eventos públicos, como desfiles, conciertos y fuegos artificiales. Estos eventos a menudo se llevan a cabo en las principales ciudades y pueblos, pero también se pueden encontrar en comunidades más pequeñas. Días festivos culturales: los días festivos que celebran culturas o grupos de personas específicos a menudo se celebran con festivales o eventos comunitarios. Estos eventos pueden ser una gran manera de aprender sobre diferentes culturas y tradiciones.

los días festivos que celebran culturas o grupos de personas específicos a menudo se celebran con festivales o eventos comunitarios. Estos eventos pueden ser una gran manera de aprender sobre diferentes culturas y tradiciones. Días festivos familiares: los días festivos que tradicionalmente se celebran con la familia y los amigos, como la Navidad y el Día de Acción de Gracias, a menudo se celebran con reuniones, comidas y juegos. Estos días festivos son un momento para que las personas se reúnan y se conecten entre sí.

En los Universal Studios de Hollywood, en California, se encuentra el pueblo Villaquién, un atractivo popular en Navidad (Foto: AFP)

¿Cuándo es el próximo día festivo en California?

El próximo día festivo en los Estados Unidos es el 4 de septiembre, que se celebra el Día del Trabajo. Se trata de un feriado federal que honra el movimiento laboral estadounidense y las contribuciones de los trabajadores al desarrollo y los logros de los Estados Unidos. El fin de semana de tres días en el que cae se llama Fin de semana del Día del Trabajo.

El Día del Trabajo se celebró por primera vez en 1882 y originalmente se llamaba Lunes del Día del Trabajo. El feriado fue establecido por los Caballeros del Trabajo, un sindicato que se fundó en 1869. Los Caballeros del Trabajo querían crear un feriado que celebrara las contribuciones de los trabajadores y promoviera la jornada laboral de ocho horas.

Esta fecha es ahora un feriado federal en los Estados Unidos y se celebra el primer lunes de septiembre. En el Día del Trabajo, la gente suele asistir a desfiles, barbacoas y otros eventos. El feriado también es un momento para que las personas reflexionen sobre la importancia de los derechos de los trabajadores y aprecien las contribuciones de los trabajadores a la economía.

¿Cuáles son los días de asueto que quedan este 2023 en California?

Para lo que resta del presente año aún quedan en el calendario tres días consideraros de asueto, de acuerdo con el Departamento de Recursos Humanos de California:

Jueves 24 de noviembre: Día de Acción de Gracias

Viernes 25 de noviembre: Día después de Acción de Gracias

Lunes 26 de diciembre: Día de Navidad

Ubicado en la Sierra Nevada de California, el Parque Nacional de Yosemite es conocido por su impresionante paisaje de montañas, cascadas y valles glaciares (Foto: Wikipedia)

¿Cuáles son los 3 días festivos más importantes en California?

Día de Acción de Gracias : celebrado el cuarto jueves de noviembre, el Día de Acción de Gracias es un momento para que los californianos se reúnan con familiares y amigos para dar gracias por las bendiciones del año pasado. También es un momento para deleitarse con comidas tradicionales como pavo, relleno, puré de papas y pastel de calabaza.

: celebrado el cuarto jueves de noviembre, el Día de Acción de Gracias es un momento para que los californianos se reúnan con familiares y amigos para dar gracias por las bendiciones del año pasado. También es un momento para deleitarse con comidas tradicionales como pavo, relleno, puré de papas y pastel de calabaza. Día de Martin Luther King, Jr. : celebrado el tercer lunes de enero, el Día de Martin Luther King, Jr. es un feriado estatal que honra la vida y obra del líder de los derechos civiles. Es un momento para que los californianos reflexionemos sobre los avances que se han logrado en la lucha por la igualdad y sigamos trabajando por una sociedad más justa.

: celebrado el tercer lunes de enero, el Día de Martin Luther King, Jr. es un feriado estatal que honra la vida y obra del líder de los derechos civiles. Es un momento para que los californianos reflexionemos sobre los avances que se han logrado en la lucha por la igualdad y sigamos trabajando por una sociedad más justa. Día de César Chávez: celebrado el 31 de marzo, el Día de César Chávez es un feriado estatal que honra la vida y obra del líder laboral y activista de los derechos civiles. Es un momento para que los californianos reflexionen sobre la importancia de la justicia social y trabajen por una sociedad más equitativa.

Día de Martin Luther King, Jr. es una de las festividades más importantes de California (Foto: AFP)

¿Qué es el Año Nuevo Lunar y cómo se festeja en California?

El Año Nuevo Lunar, también conocido como Festival de Primavera, es la fiesta más importante del calendario lunisolar chino. Se celebra durante dos semanas en enero o febrero, y marca el inicio del nuevo año lunar.

En 2022, el gobernador Gavin Newsom firmó la ley AB 2596, que convierte el Año Nuevo Lunar en festivo para todos los empleados estatales de California. Esta ley reconoce la importancia del Año Nuevo Lunar para las comunidades asiáticas de California, que representan el 14,4% de la población del estado.

El Año Nuevo Lunar es una celebración de la diversidad y la cultura de las comunidades asiáticas en California. Es una oportunidad para que los californianos de todas las razas y orígenes se reúnan para celebrar la riqueza de su herencia.

¿Cuáles son los lugares más visitados de California en un día festivo?

Estos son los lugares más visitados de California en los días festivos:

Los Ángeles: Es una metrópolis en expansión con algo para todos. Desde las playas de Santa Mónica hasta el Paseo de la Fama de Hollywood, hay un sinfín de atracciones para explorar.

Es una metrópolis en expansión con algo para todos. Desde las playas de Santa Mónica hasta el Paseo de la Fama de Hollywood, hay un sinfín de atracciones para explorar. San Francisco: Es conocida por sus colinas empinadas, teleféricos y el icónico puente Golden Gate. También hay muchos museos y sitios históricos para visitar, como la isla de Alcatraz y Fisherman’s Wharf.

Es conocida por sus colinas empinadas, teleféricos y el icónico puente Golden Gate. También hay muchos museos y sitios históricos para visitar, como la isla de Alcatraz y Fisherman’s Wharf. Parque Nacional de Yosemite: Alberga imponentes acantilados de granito, cascadas y secuoyas gigantes. Es un destino popular para practicar senderismo, acampar y escalar rocas.

Alberga imponentes acantilados de granito, cascadas y secuoyas gigantes. Es un destino popular para practicar senderismo, acampar y escalar rocas. San Diego: Es conocida por sus playas, parques temáticos y zoológico de fama mundial. También hay muchos sitios históricos para visitar, como el Museo USS Midway y Old Town San Diego.

Es conocida por sus playas, parques temáticos y zoológico de fama mundial. También hay muchos sitios históricos para visitar, como el Museo USS Midway y Old Town San Diego. Lake Tahoe: Es un hermoso lago alpino ubicado en la frontera entre California y Nevada. Es un destino popular para nadar, navegar, pescar y esquiar.

Es un hermoso lago alpino ubicado en la frontera entre California y Nevada. Es un destino popular para nadar, navegar, pescar y esquiar. Napa Valley: Es una región vinícola de renombre mundial ubicada en el norte de California. Hay más de 400 bodegas en el valle, y es un destino popular para degustaciones de vino y recorridos.

Es una región vinícola de renombre mundial ubicada en el norte de California. Hay más de 400 bodegas en el valle, y es un destino popular para degustaciones de vino y recorridos. Parque Nacional del Valle de la Muerte: Es el lugar más bajo y cálido de América del Norte. Es un destino popular para practicar senderismo, acampar y explorar el desierto.

Es el lugar más bajo y cálido de América del Norte. Es un destino popular para practicar senderismo, acampar y explorar el desierto. Parque Nacional de las Islas del Canal: Es un grupo de cinco islas ubicadas frente a la costa del sur de California. Las islas son el hogar de una variedad de vida silvestre, incluidos leones marinos, delfines y ballenas.

Hollywood y su Paseo de la fama es uno de los lugares más populares en California (Foto: GEC)

¿Qué días festivos se pagan en California?

El pago de días festivos en California varía según la empresa, pero por lo general, se consideran días pagados los siguientes: Año Nuevo, Día de Martin Luther King, Día de los Presidentes, Día de los Caídos, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Acción de Gracias y Navidad. Es importante destacar que los empleadores no tienen la obligación de proporcionar estos días festivos pagados, pero muchos optan por ofrecerlos como parte de los beneficios laborales.

¿Qué días festivos se pagan en California?

En California, la política de días festivos pagados puede variar según la empresa, pero generalmente se reconocen y pagan los siguientes días festivos: Año Nuevo, Día de Martin Luther King, Día de los Presidentes, Día de los Caídos, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Acción de Gracias y Navidad. Es importante tener en cuenta que no existe una obligación legal para que los empleadores ofrezcan estos días festivos pagados, pero muchos optan por hacerlo como parte de sus políticas laborales.

Cerca de un millón de personas visitan cada año el Valle de la Muerte. (Foto: Reuters)

¿Qué días festivos se pagan a tiempo y medio en California?

No existe un derecho automático a recibir una paga extra de al menos el doble por trabajar en días festivos. Según la ley estatal, a menos que haya disposiciones específicas en un convenio colectivo, acuerdo laboral o una política interna de la empresa que establezca una prima por trabajar en días festivos, sábados o domingos, el empleador solo está obligado a pagar el salario regular por las horas ordinarias trabajadas en un día festivo.

La única prima adicional requerida es la prima por horas extraordinarias, que se aplica cuando se trabaja más de ocho horas en un día laborable o más de 40 horas en una semana laboral. Es importante verificar cualquier convenio colectivo, acuerdo laboral o política interna de la empresa para entender si existe alguna disposición que pueda otorgar una paga extra por trabajar en días festivos.

El Golden Gate de San Francisco es una de las maravillas modernas de California (Foto: GEC)

¿Cuáles son los nuevos días festivos para 2023 en California?

En 2023, California ha añadido tres nuevos días festivos estatales: Juneteenth, el Año Nuevo Lunar y el Día de Conmemoración del Genocidio. Estos días festivos tienen un significado simbólico importante para reconocer la diversidad y promover la inclusión en el estado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la designación de estos días festivos estatales no implica que las empresas privadas estén obligadas a cerrar o brindar trato especial a sus empleados en dichas fechas.

Al igual que los días festivos estatales, los días festivos federales también se aplican principalmente a las oficinas y empleados del gobierno. Es decir, las empresas privadas en California no tienen la obligación legal de cerrar durante los días festivos federales ni de ofrecer beneficios especiales a sus empleados en esos días. No obstante, muchas empresas optan por reconocer y celebrar estos días festivos como una muestra de apoyo a sus empleados y en línea con las tradiciones culturales y sociales del país.

¿Cuántos días seguidos se puede trabajar en California?

Un empresario puede solicitarte trabajar hasta seis días consecutivos sin problemas, pero ¿es posible trabajar los siete días de la semana en California? La respuesta depende de las circunstancias. Según los artículos 551 y 552 del Código Laboral de California, los empleados tienen derecho a un día de descanso por cada período de siete días, y los empleadores no pueden exigir que los empleados trabajen más de seis días a la semana. Si tu empleador viola estas disposiciones, podría enfrentar cargos por una infracción menor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas reglas solo se aplican a ciertas situaciones laborales.

Es fundamental conocer y comprender tus derechos laborales en California para asegurarte de recibir un trato justo en tu lugar de trabajo. Si tienes dudas sobre tus derechos o si crees que tus derechos han sido violados, es recomendable buscar asesoría legal o ponerse en contacto con el Departamento de Relaciones Laborales de California para obtener más información y orientación específica a tu situación.

El Parque Nacional de Yosemite es uno de los principales destinos turísticos de California (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

¿Cuántos días festivos federales pagados habrá en 2023?

En 2023, hay un total de once días festivos federales en Estados Unidos. Estos días son reconocidos por el Gobierno y la mayoría de los departamentos gubernamentales no esenciales cierran en conmemoración. Aunque las empresas privadas no están obligadas a cerrar en estos días, la mayoría optará por hacerlo.

Los días festivos federales en 2023 son Año Nuevo (1 de enero), Día de Martin Luther King Jr. (17 de enero), Día del Presidente (21 de febrero), Día de los Caídos (30 de mayo), Día de la Independencia (4 de julio), Día del Trabajo (5 de septiembre), Día de la Raza (10 de octubre), Día de los Veteranos (11 de noviembre), Día de Acción de Gracias (24 de noviembre) y Navidad (25 de diciembre). En resumen, estos once días festivos federales son considerados días de descanso para la mayoría de los estadounidenses, donde se espera que no tengan que trabajar.

¿Cuáles son los feriados estatales que se pagan en California?

Estos son los feriados estatales que se pagan en California:

Día de César Chávez (31 de marzo)

Día de admisión (9 de septiembre)

Día de los nativos americanos (Cuarto viernes de septiembre)

Viernes Santo (de 12 a 15 h)

El Día de César Chávez es un feriado remunerado en California

¿Con qué frecuencia se deben tomar vacaciones?

La frecuencia ideal de tomar vacaciones puede variar según los objetivos personales y la disponibilidad de tiempo libre. Sin embargo, la mayoría de los estudios sugieren que al menos dos veces al año es beneficioso para la salud mental y física.

Aunque dos vacaciones al año puede parecer excesivo para algunos y insuficiente para otros, este es el mínimo recomendado.

Aunque es posible pasar más de dos meses sin tomar vacaciones debido a las responsabilidades laborales, es importante recordar los beneficios que un descanso brinda para la salud.

Incluso tomar unas vacaciones al año puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y contribuir a una vida más larga y saludable.

No es necesario buscar la fuente de la juventud, simplemente aprovechar el tiempo libre de manera consciente para disfrutar de los beneficios de las vacaciones, sin importar cuánto tiempo libre se tenga disponible.

¿Cuáles son los 5 festivales más importantes de California?

1. Rose Parade: Cada Año Nuevo (que puede ser 2 de enero si el 1 es domingo) en Pasadena, California se celebra su Torneo de las Rosas, con un desfile de rosas, bandas de música, paso de caballos y, en especial, diferentes carrozas con elaborados diseños de flores frescas. Luego se disfruta el partido de campeonato de fútbol americano universitario postemporada en el Tazón de las Rosas en Tournament Park.

2. San Diego Comic-Con International: Festival de cómics con sede en el Centro de Convenciones de San Diego, el cual suma actualmente más de 10.000 fanáticos. Su origen data de 1970.

3. LA County Fair: Esta feria fue fundada en los 20 en Pomona, CA, es una celebración que tiene carnaval, desfiles y ferias de animales como eventos habituales de este acontecimiento. Asimismo, se pueden disfrutar comida frita o asado a la parrilla.

4. San Francisco Pride: Es el evento anual del orgullo de San Francisco, que reúne a las comunidades de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, y sus aliados. Este desfile, realizado desde 1970, recorre toda el área central de San Francisco.

5. Animanga: Convención de verano de anime y juegos de Pomona, California que se realiza anualmente en un fin de semana de tres días. Cuenta con cosplay, concursos, juegos, vendedores, entretenimiento, paneles, actuaciones y otras actividades.

El Puente Golden Gate de San Francisco es uno de los principales atractivos de California (Foto: Shutterstock)

Datos de California

Capital: Sacramento

Ciudad más poblada: Los Ángeles

Población: 467 mil habitantes

Límites: Oregon (N), Nevada (E), Baja California en México (Sur)

Fundación / Anexión: 9 de septiembre de 1850

Gobernador: Gavin Newsom (Demócrata)

Vicegobernadora: Eleni Kounalakis (Demócrata)