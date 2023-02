Emma Heming, esposa del aclamado actor de Hollywood, Bruce Willis, contó a través de su cuenta oficial en Instagram el apoyo incondicional que está recibiendo en estos momentos, luego de que el artista fuera diagnosticado con demencia frontotemporal, una condición con el que poco a poco irá perdiendo la memoria.

“Agradezco haber tenido la oportunidad de trabajar con Teepa Snow que me ha ayudado a añadir a mi caja de herramientas para el cuidado de la demencia. Ella es una líder amorosa, compasiva y experta en este espacio que se navega con pura empatía. Ella es un regalo”, escribió Emma Heming en sus redes sociales.

El actor de 67 años y estrella de Hollywood fue hace poco diagnosticado con demencia frontotemporal, cuyo principal síntoma son las alteraciones del comportamiento, por lo que la convivencia no va a ser nada fácil.

La modelo Emma Heming declaró también que todos los cuidados que le brinda al actor y a sus menores hijos que ambos tienen en común, le están pasando factura, tanto a su salud mental como en general.

Bruce Willis con su esposa Emma Heming y sus dos pequeñas hijas (Foto: Emma Heming / Instagram)

“Y no estaba siendo de ayuda para nadie en mi familia. Alguien me dijo, no hace mucho, que cuando cuidas demasiado a alguien, terminas por no cuidarte a ti mismo. Eso me detuvo en seco y realmente me hizo reaccionar”, reveló Emma.

Como se sabe, Bruce Willis y Emma Heming están casados desde el año 2009 y tienen dos hijas en común: Mabel Ray (10) y Evelyn Penn (8). Ambos se casaron en una ceremonia a la que asistió la exesposa del actor, Demi Moore.

Bruce Willis vendió todas sus casas al saber de su enfermedad

También se conoció que, desde que se supo la condición de Bruce Willis y el deterioro de su salud, su esposa Emma Heming decidió vender todas sus propiedades, a excepción de una. Las casas de Bruce Willis que se vendieron estaban ubicadas en Turks, Caicos, Idaho y Beverly Hills. La pareja decidió establecerse cerca de la familia en California con el fin de que el actor de “Pulp Fiction” y “El sexto sentido” puediera pasar más tiempo con sus seres queridos.

Según la web TopTenRealEstateDeals.com, Bruce Willis vendió una de sus propiedades por $ 27 millones en 2019 y ahora está nuevamente en venta por $ 37.5 millones, tras realizarse un completo rediseño.

Mientras que la casa 22,6 acres en Westchester, Nueva York, se vendió por $7,66 millones en 2020, un precio mucho más barato a como lo compró originalmente por $12,95 millones. La propiedad incluía cuatro casas separadas, dos garajes, una piscina y una casa de la piscina y una cancha de tenis.