Sin duda alguna, el escándalo mediático que envuelve a Shakira, su expareja Gerard Piqué y la nueva novia de este, Clara Chía es de nunca acabar y es que todo lo que se diga de ellos se convierte en noticia de inmediato. En medio de las idas y vueltas, Shakira le ha dedicado a los nuevos enamorados la canción Music Sessions #53 junto a Bizarrap y en cuya letra descarga toda su ira contra el exdeportista y su nueva conquista.

Gerard Piqué y Clara Chía se lucen completamente enamorados mientras Shakira continúa facturando con las canciones que ha compuesto y que, de inmediato, se han convertido en hits mundiales y lo más escuchado por jóvenes, adultos y niños. Pese a todo el cargamontón que ha recibido Clara Chía, esta no se ha manifestado al respecto pero los que sí lo han hecho son los usuarios en las redes sociales.

A sus 23 años, Clara Chía ha tenido que lidiar con toda la presión de la prensa y de las constantes críticas tras convertirse en la actual novia de Gerard Piqué. Pese a todo lo que se dice de ella, la rubia española no ha salido a aclarar, ni desmentir, ni mucho menos responder a la ex de su novio, es decir, Shakira.

Pero quienes sí han hablado son usuarios pues en redes sociales ha empezado a circular un video donde una supuesta Clara Chía le responde a Shakira al ritmo del Music Sessions #53, es decir, en una tiradera al mismo estilo de la barranquillera, cuyo tema dedicado a Piqué y Clara Chía se convirtió, de inmediato, en el mejor debut en español de la historia, logrando posicionarse como la número uno en diferentes plataformas musicales y facturando sin parar.

En redes sociales ya circula la parodia de la respuesta de Clara Chía a Shakira, hecha por la periodista de Telecinco María Verdoy, quien hizo de la novia de Piqué.

La letra de la parodia de Clara Chía en respuesta a Shakira:

“Perdón, ya cogí otro mood, así no puedo, no quiero otra canción. Yo en proceso de adaptación, y cuando lo superaba, saliste por el balcón. Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio. Si una loba como tú no está pa’ novatas, una cría como yo no puede más con tu actitud. Siento la magnitud. Él juega en otra liga y por eso está con Clara Chía”.

“Las dos amamos la mermelada pero hace días que está caducada. Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques. No sabía que pa’ ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de mo-da. Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás’ de revista y la canción en las listas. El negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu Waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas”.

«Tienes fama de cantante buena, y esta letra va a ser tu condena, no me nombres, no es como me pintas, me estoy cansando y no puedo más con tu actitud. Si paga el fisco se queda sin nada. Shaki, vamos, venga, declara. Yo a tu lado soy pura elegancia. Y lo del Twingo es una falacia. Te lo digo con sinceridad, deja a un lado la rivalidad. Que lo estoy pasando fatal, ya no saben ni qué inventar… Ay muchos temazos pero trabaja los celos un poquito también”.