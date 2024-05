Me he dado cuenta que muchas personas que conozco y tienen una relación sentimental en este preciso momento, desean acceder a toda la información posible sobre la misma, pues consideran que les servirá bastante. Si tú eres así, llegaste al lugar correcto, ya que en esta nota de Depor te presento un test visual con la capacidad de darte eso que tanto quieres en un dos por tres. En esta prueba simplemente deberás responder cómo agarras la mano de tu pareja, teniendo en cuenta las opciones presentes en la imagen de abajo. No se te ocurra mencionar algo que no figura como una alternativa, por favor. Los usuarios que recibieron el aviso y no hicieron caso se arrepintieron después.

Imagen del test visual

La imagen del test visual te muestra 3 ejemplos de cómo las parejas se agarran la mano. Luego de mirar esas opciones, tienes que elegir la que vaya con tu relación sentimental. De esa manera participarás correctamente en la prueba, pero ojo a lo siguiente: los resultados que leerás no poseen validez científica.

TEST VISUAL | En esta imagen puedes apreciar 3 ejemplos de cómo las parejas se agarran la mano. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Palma con palma:

Si tú y tu pareja se agarran la mano de esta manera, hay un gran y tierno afecto entre ustedes. Esta forma indica un profundo apego mutuo y una fuerte unión. Normalmente es usada por personas que recién han empezado una relación sentimental. Por otro lado, presta atención a quién agarra la mano. El que lo hace, es el líder de la pareja.

Dedos entrelazados:

Si tú y tu pareja se agarran la mano de esta manera, ambos no pueden contener la pasión. Piensan el uno en el otro a cada rato. Pero ojo a esto: quien tiene la mano tensa es porque está listo para entregarse por completo. El que la tiene relajada no valora tanto el amor de la otra persona.

Sosteniendo su dedo meñique:

Si tú y tu pareja se agarran la mano de esta manera, en la relación no hay celos, control y timidez. Todo es fluido y estable. Pero ten cuidado, ya que la posición de las manos también puede significar un simple hábito. Si ambos pasan en silencio todo el tiempo, sería bueno que viajen para que tengan nuevas emociones.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Cuáles son los tres pilares imprescindibles de una relación sentimental sana?

El sueño de muchas personas es llegar a tener una relación sentimental sana. Sin embargo, muy pocas conocen que esta posee tres pilares imprescindibles que, de acuerdo a la página web itaepsicologia.com, son: la confianza, el respeto y el compartir.