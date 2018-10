¿Dragon Ball, Sailor Moon o Evangelion? Aquí los mejores openings de los años 90 [VIDEOS]

La década de 1990 fue la más destacada entre los seguidores del anime japonés. En esos diez años de historia, los televidentes hemos sido testigos de producciones memorables como Dragon Ball Z , la más popular entre los seguidores de Goku.

Es por este motivo que el sitio GOO pidió a sus seguidores votar por los mejores 'openings', o temas de apertura, que se escucharon por aquellos años. En la lista hay ‘intros’ de animes que se han visto en Perú, tanto por cable como por televisión abierta.

Entre estos encontramos a 'Neon Genesis Evangelion', 'Sailor Moon', 'Rurouni Kenshin' (conocido por estos lares con el nombre de 'Samurái X') y, como no podía ser de otra forma, 'Dragon Ball'.

Hay que mencionar que la encuesta fue aplicada a 250 varones y 250 mujeres, quienes tuvieron varias opciones para escoger.

LOS 20 MEJORES 'OPENINGS'

​1) 'Cruel Angel’s Thesis' ('Neon Genesis Evangelion')

2) 'Sekai ga Owaru Made wa' ('Slam Dunk')



3) 'Sobakasu' ('Rurouni Kenshin')

4) 'Anata Dake Mitsumeteru' ('Slam Dunk')



5) 'Odoru Ponpokorin' ('Chibi Maruko-chan')



6) 'Moonlight Densetsu' ('Sailor Moon')

7) '1/3 no Junjou no Kanojo' ('Rurouni Kenshin')



8) 'CHA-LA HEAD-CHA-LA' ('Dragon Ball Z')



9) 'Kimi ga Suki da to Sakebitai' ('Slam Dunk')



10) 'Yuuki 100%' ('Nintama Rantarou')



11) 'Hajimete no chuu' ('Doraemon')



12) 'Dan Dan kokoro mi karate kyu' ('Dragon Ball GT')

13) 'Nazo' ('Detective Conan')



14) 'Yuzurenai Negai' ('Magic Knight Rayearth')



15) 'Anbaransu Na Kiss o shite' ('Yu Yu Hakusho')



16) 'We Are!' ('One Piece')



17) 'Unmei no Roulette Mawashite' ('Detective Conan')

18) 'Kimi-iro Omoi' ('Akazukin Chacha')



19) 'Ora wa Ninki Mono' ('Crayon Shin-chan')



20) 'Egao no Genki' ('Hime-chan no Ribbon') / 'Hohoemi no Bakudan' ('Yu Yu Hakusho')