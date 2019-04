Attack on Titan, final: Hajime Isayama reveló cuándo sería el final de su manga

Las últimas

[{"id":112040,"title":"Alianza Lima vs. Pirata EN VIVO: chocan por la fecha 10 del Torneo Apertura en Olmos","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-pirata-vivo-online-directo-gratis-via-golperu-fecha-10-torneo-apertura-liga-1-movistar-2019-112040","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4e93543dbe.jpeg"},{"id":112036,"title":"Tigres vs. Morelia v\u00eda ESPN: se miden en Nuevo Le\u00f3n por la fecha 15 del Clausura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-morelia-vivo-espn-liga-mx-directo-tv-azteca-clausura-2019-online-nuevo-leon-nndc-112036","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba6db5abcd4.jpeg"},{"id":112029,"title":"Ayacucho FC vs. Cantolao: chocan este s\u00e1bado por la fecha 10 del Torneo Apertura en la Liga 1","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/ayacucho-fc-vs-cantolao-vivo-liga-1-via-golperu-fecha-10-torneo-apertura-ciudad-cumana-nndc-112029","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba5bbde19b8.jpeg"},{"id":112035,"title":"Rafael Nadal vs. Fabio Fognini: juegan por las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo","categoria":"Tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/rafael-nadal-vs-fabio-fognini-vivo-semifinales-masters-montecarlo-via-espn-nndc-112035","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba6c99261db.jpeg"},{"id":112038,"title":"Attack on Titan, final: Hajime Isayama revel\u00f3 cu\u00e1ndo ser\u00eda el final de su manga","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/attack-on-titan-final-manga-fecha-capitulo-nnda-nnlt-112038","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba68ea6c31e.jpeg"},{"id":112011,"title":"Juventus vs Fiorentina v\u00eda ESPN 2 y Rai: chocan con Cristiano Ronaldo por la Serie A","categoria":"Italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-fiorentina-vivo-espn2-serie-online-rai-directo-fecha-33-turin-2019-nndc-112011","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba6a832c771.jpeg"},{"id":112027,"title":"\u00a1Por todo lo alto! Peruano Felipe Franco Belmont registr\u00f3 r\u00e9cord mundial en esqu\u00ed acu\u00e1tico [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/peruano-felipe-franco-belmont-registro-record-mundial-esqui-acuatico-nndc-112027","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba57e2d5561.jpeg"},{"id":112037,"title":"Natti Natasha confes\u00f3 que est\u00e1 soltera y dijo c\u00f3mo ser\u00eda su pareja ideal | FOTOS Y VIDEO","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/natti-natasha-confeso-soltera-dijo-seria-pareja-ideal-fotos-video-nndc-112037","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba67fea1b2f.jpeg"},{"id":111910,"title":"Monterrey vs Veracruz v\u00eda SKY Sports EN VIVO: se enfrentan por el Clausura Liga MX 2019","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monterrey-vs-veracruz-vivo-directo-ver-transmision-via-sky-hd-tv-online-jornada-15-clausura-2019-liga-mx-mexico-nndc-111910","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba0fac38c33.jpeg"},{"id":112030,"title":"\u00bfHabr\u00e1 alg\u00fan peruano? Los jugadores que podr\u00edan ganar el Bal\u00f3n de Oro en la era post Messi y CR7 [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/balon-oro-futuro-vinicius-junior-mbappe-otros-jugadores-ganar-premio-mejor-futbolista-fotos-112030","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba60791e023.jpeg"},{"id":112034,"title":"\u00bfDua Lipa siente un descontrolado amor por las vacas?","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/instagram-dua-lipa-vacas-traje-fans-ig-viral-celebs-celebridades-fotos-nnda-nnrt-112034","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba6091400a5.jpeg"},{"id":112033,"title":"Jonas Brothers recuerdan presentaci\u00f3n en \"Saturday Night Live\" del 2009","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/instagram-jonas-brothers-recuerdan-presentacion-saturday-night-live-2009-nndc-112033","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba5fd3b95bd.png"},{"id":112032,"title":"Will Smith comparte fotograf\u00edas de su visita a M\u00e9xico | FOTOS","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/instagram-will-smith-comparte-fotografias-visita-mexico-fotos-nndc-112032","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba5e9163717.jpeg"},{"id":112031,"title":"Roman Polanski demanda a la Academia y pide su restituci\u00f3n","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/roman-polanski-cineasta-demanda-academia-pide-restituido-nndc-112031","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba5e4da6037.png"},{"id":112028,"title":"Seven Deadly Sins, temporada 3: fecha de estreno de Wrath of the Gods, tr\u00e1iler, plot y qu\u00e9 pasar\u00e1 en el nuevo arco","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/seven-deadly-sins-temporada-3-fecha-estreno-wrath-of-the-gods-trailer-plot-pasara-personajes-siete-pecados-capitales-ira-dioses-nanatsu-taizai-ficha-tv-nnda-nnlt-112028","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba5add51876.jpeg"},{"id":112026,"title":"M\u00e1s vale tarde que nunca: Mourinho asegur\u00f3 tener la f\u00f3rmula para anular a Lionel Messi","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/lionel-messi-mourinho-aseguro-formula-anular-pulga-campo-112026","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba5af627b83.jpeg"},{"id":111885,"title":"Boca Juniors venci\u00f3 2-0 a Estudiantes R\u00edo Cuarto por la primera ronda de la Copa Argentina 2019","categoria":"Argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-estudiantes-rio-cuarto-vivo-directo-ver-transmision-via-tyc-sports-copa-argentina-nndc-111885","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba55e87abe3.jpeg"},{"id":112025,"title":"Sporting Cristal se dej\u00f3 empatar sobre el final por Real Garcilaso y los memes no tardaron en aparecer [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-dejo-empatar-final-real-garcilaso-memes-tardaron-aparecer-facebook-viral-fotos-112025","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba535f522e0.jpeg"},{"id":112017,"title":"Game of Thrones: Conoce aqu\u00ed d\u00f3nde, a qu\u00e9 hora y como ver el segundo cap\u00edtulo de Juego de Tronos, 8x02 en vivo y online","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/game-of-thrones-got-juego-tronos-conoce-hora-ver-segundo-capitulo-juego-tronos-8x02-vivo-online-hbo-go-now-ver-tv-vivo-dirrecto-online-gratis-live-streaming-nnda-nnlt-112017","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba4ec9bd7aa.jpeg"},{"id":112004,"title":"Necaxa vs. Pachuca: se enfrentan desde Aguascalientes por la jornada 15 del Clausura 2019 de Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/necaxa-vs-pachuca-vivo-directo-ver-transmision-via-televisa-deportes-tv-online-partido-jornada-15-clausura-2019-liga-mx-aguascalientes-mexico-nndc-112004","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba522e6a59c.jpeg"},{"id":112023,"title":"Cruz Azul vs Pumas v\u00eda TDN desde el Estadio Azteca: se miden por la Liga MX Clausura 2019","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-pumas-vivo-tdn-liga-mx-televisa-directo-univision-clausura-2019-azteca-2019-nndc-112023","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba4efeee544.jpeg"},{"id":112007,"title":"\u00a1Todos unidos! Deportistas de los Juegos Panamericanos 2019 donaron sangre tras iniciativa de EsSalud","categoria":"Otros deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-deportistas-aceptaron-reto-donachallenge-iniciativa-impulsada-essalud-nndc-112007","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba3b61a22e2.jpeg"},{"id":112024,"title":"\u00bfPor qu\u00e9 Kevin Quevedo qued\u00f3 fuera de la convocatoria de Russo para el pr\u00f3ximo partido?","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-pirata-fc-kevin-quevedo-quedo-fuera-convocatoria-proximo-partido-112024","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/06\/5c5b1000b5b6e.jpeg"},{"id":111923,"title":"Celebra Binacional: Sporting Cristal empat\u00f3 1-1 con Real Garcilaso en la Liga 1 [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-vs-real-garcilaso-vivo-online-directo-gratis-via-golperu-fecha-10-torneo-apertura-liga-1-movistar-2019-111923","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba3b99c0638.jpeg"},{"id":112020,"title":"\u00a1No hay quien los pare! Gol de Mauro Zarate en el Boca-Estudiantes por la Copa Argentina [VIDEO]","categoria":"Argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-estudiantes-rio-cuarto-vivo-gol-mauro-zarate-2-0-mar-plata-copa-argentina-2019-video-112020","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba49dd406ab.jpeg"}]