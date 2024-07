Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tiene a la comunidad en vilo desde que Ufotable anunció la trilogía cinematográfica del Arco del Castillo Infinito. Es probable que la espera sea de un año hasta que la primera cinta llegue a la cartelera y, mientras tanto, puedes ponerte al día viendo las temporadas anteriores. Ahora que el Arco del Entrenamiento Hashira llegó a su final, es momento de evaluar cuál fue la mejor temporada del anime.

La página Rotten Tomatoes sirve para evaluar la aceptación de una película o serie animada. Allí podrás encontrar toda la información relacionada a Demon Slayer, desde los directores, escritores y actores de voz hasta dónde ver cada episodio y cuál ha sido el puntaje de cada temporada según la comunidad.

Los puntajes de Rotten Tomatoes se dividen en opinión de la crítica y la comunidad. Cada opinión positiva o negativa suma o resta en el puntaje final de cada serie o película. La dinámica es la más neutral porque el porcentaje está basado en registros cuantitativos: cada crítica es considerada por igual independientemente del medio o el usuario.

Ranking de las mejores temporadas de Demon Slayer

A partir de los registros de Demon Slayer en Rotten Tomatoes, el ranking queda de la siguiente manera:

Temporada 1: Tanjiro Kamado, Arco de Resolución Inquebrantable (2019) | 89% de aceptación

Temporada 2: Arco del Tren Infinito (2021) | 84% de aceptación

Temporada 2: Arco del Distrito Rojo (2021–22) | 90% de aceptación

Temporada 3: Arco de la Aldea de los Herreros (2023) | 89% de aceptación

Temporada 4: Arco del Entrenamiento de los Pilares (2024) | 81% de aceptación

La segunda temporada es la que tiene mejores episodios de acuerdo con la comunidad y los medios especializados. I Will Never Give Up (Capítulo 17), Set Your Heart Ablaze (Capítulo 7), Defeating an Upper Rank Demon (Capítulo 16) y Transformation (Capítulo 14) son los más memorables hasta la fecha y merecen tu atención.

Cómo ver todos los episodios de Demon Slayer

Todos los capítulos de Demon Slayer, incluida la película Mugen Train, están disponibles en la plataforma Crunchyroll. Si tienes cuenta en Netflix, allí podrás ver las primeras tres temporadas y no hay fecha sobre cuándo llegará el Arco del Entrenamiento Hashira al catálogo.

Ten en cuenta que Crunchyroll tiene tres planes con diferentes beneficios. Si es que solo quieres la cuenta para ver Demon Slayer, puedes acceder a una prueba gratis de siete días. Puedes hacer clic en este enlace para iniciar la creación de tu cuenta de Crunchyroll y acceder a la prueba gratuita.

