Dragon Ball Super: ¿Broly y Cheelai volverán en el anime? Toriyama revela el futuro de estos personajes

[{"id":113719,"title":"\u00a1Firmaron tablas! Juventus empat\u00f3 1-1 ante Torino con Cristiano Ronaldo por la Serie A de Italia","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-torino-vivo-espn-2-serie-fecha-35-sky-sports-cristiano-ronaldo-rai-allianz-stadium-online-minuto-minuto-nndc-113719","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccca6dbd2476.jpeg"},{"id":113863,"title":"\u00a1Volvi\u00f3 a superar a Messi! Cristiano Ronaldo firma el empate 1-1 de Juventus contra Torino [VIDEO]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/gol-cristiano-ronaldo-juventus-vs-torino-golazo-cr7-cabeza-empate-1-1-turin-serie-italia-video-113863","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccca251691f1.jpeg"},{"id":113865,"title":"Despeg\u00f3: confirman traspaso de Luka Jovic por 60 millones al Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-ficha-jovic-confirman-traspaso-serbio-60-millones-euros-fichajes-2019-113865","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccca645004af.jpeg"},{"id":113745,"title":"\u00a1Conectados desde el Monumental! River Plate vs Aldosivi EN VIVO juegan por la Copa de la Superliga Argentina 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-aldosivi-vivo-fox-sports-2-directo-octavos-final-vuelta-copa-superliga-argentina-tyc-sports-online-buenos-aires-nndc-113745","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc57787817d.jpeg"},{"id":113838,"title":"PES 2019 | EN VIVO: arranca las regionales de PES League 2019, sigue todos los partidos aqu\u00ed","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2019-vivo-fecha-hora-ver-clasificatorias-regionales-america-latina-pes-league-2019-113838","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc6dcb05b26.jpeg"},{"id":113764,"title":"VER Alianza Lima vs. Mannucci EN VIVO: chocan en el Mansiche por el Torneo Apertura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-carlos-mannucci-vivo-online-via-golperu-ver-gratis-fecha-12-torneo-apertura-liga-1-113764","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccca37fd479e.jpeg"},{"id":113864,"title":"El 'once' de Alianza Lima para enfrentar a Carlos A. Mannucci por la fecha 12 de la Liga 1 [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-mannucci-once-intimo-enfrentar-trujillanos-liga-1-fotos-113864","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5f7fd58282.jpeg"},{"id":113799,"title":"Bayern M\u00fanich vs. Hannover 96 desde el Allianz Arena: juegan EN VIVO por la fecha 32 de Bundesliga","categoria":"Alemania","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/bayern-munich-vs-hannover-96-vivo-allianz-arena-directo-transmision-narracion-fox-sports-online-tv-directo-bundesliga-nndc-113799","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccca2edc0ac2.jpeg"},{"id":113859,"title":"Pase del Desprecio: Mauro Cantoro y sus an\u00e9cdotas como futbolista","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/poadcast-pase-desprecio-mauro-cantoro-anecdotas-futbolista-113859","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc9d0ed7505.jpeg"},{"id":113857,"title":"\u00a1Le dicen no a Florentino! Juventus y Cristiano Ronaldo le cierran las puertas a estrella que quiere el Real Madird","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-real-madrid-juventus-le-dice-salida-miralem-pjanic-precio-liga-santander-espana-113857","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc9bf5e2477.jpeg"},{"id":113791,"title":"Sa\u00fal 'Canelo' \u00c1lvarez vs. Daniel Jacobs: d\u00eda, horarios y canales del esperado combate por los t\u00edtulos de peso mediano","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/canelo-alvarez-vs-daniel-jacobs-vivo-directo-online-live-streaming-tv-azteca-televisa-deportes-space-tnt-fecha-horarios-canales-ver-pelea-unificacion-titulos-amb-cmb-fib-113791","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/02\/5ccb962fdcff3.jpeg"},{"id":113856,"title":"\u00a1Ocho titulares quedaron fuera! Los convocados del Barza para enfrentar al Celta por LaLiga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-celta-vigo-lionel-messi-suarez-8-titulares-afuera-convocatoria-liga-santander-2019-113856","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc989e2fe1f.jpeg"},{"id":113853,"title":"Dragon Ball Super: \u00bfBroly y Cheelai volver\u00e1n en el anime? Toriyama revela el futuro de estos personajes","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-broly-cheelai-volveran-anime-toriyama-revela-futuro-personajes-113853","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc92b33e4c3.jpeg"},{"id":113855,"title":"Conmebol destac\u00f3 a Nolberto Solano por los 25 a\u00f1os de su debut con la Selecci\u00f3n Peruana","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-conmebol-destaco-nolberto-solano-25-anos-debut-bicolor-nndc-113855","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc95d58bb91.jpeg"},{"id":113801,"title":"Atl\u00e9tico de Madrid vs. Espanyol en el RCD Stadium: juegan por la fecha 36 de la Liga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/atletico-madrid-vs-espanyol-vivo-rcde-stadium-directo-transmision-narracion-espn-2-online-tv-fecha-liga-santander-espana-nndc-113801","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc95abb0d4a.jpeg"},{"id":113851,"title":"Uno ser\u00e1 titular y el otro... \u00bfse va?: Real Madrid ya decidi\u00f3 entre Courtois y Keylor Navas","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-courtois-confirmado-primer-arquero-keylor-navas-saldria-club-verano-113851","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc92ab78ff8.jpeg"},{"id":113814,"title":"\u00bfA cu\u00e1ntos goles est\u00e1 Lionel Messi de alcanzar a Cristiano Ronaldo en la Champions League?","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/lionel-messi-champions-league-caza-cristiano-ronaldo-liga-campeones-2019-nndc-113814","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc44c1284c6.jpeg"},{"id":113850,"title":"\u00bfPedro Gallese dejar\u00e1 Alianza Lima a mitad de a\u00f1o?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-pedro-gallese-dejara-club-blanquiazul-mitad-ano-113850","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5f7fd58282.jpeg"},{"id":113852,"title":"League of Legends: \u00bfen qu\u00e9 consiste Trials, la guerra de casas? Conoce el nuevo evento del MOBA","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-lol-consiste-trials-guerra-casas-conoce-nuevo-evento-moba-113852","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc8afdd96f3.jpeg"},{"id":113849,"title":"\u00a1Lo ten\u00edas en tus manos, Bartomeu! Era casi un hecho y se aleja cada vez m\u00e1s del Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-ligt-interesa-otros-clubes-aleja-equipo-azulgrana-verano-liga-santander-espana-113849","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc8e080f89f.jpeg"},{"id":113848,"title":"Liverpool vs. Newcastle: chocan v\u00eda ESPN por la fecha 37 de la Premier League desde St. James Park","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-vs-newcastle-vivo-directo-online-horarios-transmision-espn-gratis-premier-league-2019-113848","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc8707de944.jpeg"},{"id":113826,"title":"Dragon Ball Super | Goku es protagonista de mejores escenas de la pel\u00edcula, seg\u00fan Akira Toriyama","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-akira-toriyama-comparte-escenas-favoritas-pelicula-broly-dbs-dragon-ball-mexico-113826","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc54cc4be08.jpeg"},{"id":113847,"title":"\"Avengers: Endgame\": los hermanos Russo afirman que fue su idea no incluir escenas post-cr\u00e9ditos","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-hermanos-russo-afirman-idea-incluir-escenas-post-creditos-avengers-4-marvel-cine-estreno-iron-man-113847","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc826d42471.jpeg"},{"id":113819,"title":"Barcelona vs. Celta de Vigo desde Bala\u00eddos: juegan por la fecha 36 de la Liga Santander 2019","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-celta-vigo-vivo-estadio-abanca-balaidos-online-transmsion-narracion-directv-movistar-partidazo-stream-live-fecha-liga-santander-espana-nndc-113819","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc86d867c79.jpeg"},{"id":113846,"title":"\"No es feliz\": en PSG confirman el terrible momento de Neymar y Real Madrid se frota las manos","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-psg-tuchel-confirma-cocina-salida-club-declaracion-feliz-113846","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/02\/5ccae7a762b57.jpeg"},{"id":113842,"title":"Barcelona vs. Celta de Vigo: fecha, horarios y canales TV del partidazo en Bala\u00eddos por LaLiga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-celta-vigo-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-directv-sports-movistar-partidazo-directo-jornada-36-liga-santander-2019-balaidos-espana-113842","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc7d696bfbb.jpeg"},{"id":113841,"title":"Con Universitario complicado y con Pirata como l\u00edder: as\u00ed va la Bolsa de Minutos de la Liga 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/liga-1-bolsa-minutos-club-cumplio-reglamento-nndc-113841","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb93840993c.jpeg"},{"id":113625,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfCu\u00e1ntos millones de d\u00f3lares tuvo que pagar Marvel Studios a los actores?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-millones-pago-marvel-studios-vengadores-ucm-mcu-cine-estreno-113625","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/01\/5ca26c99a75ce.jpeg"},{"id":113843,"title":"Pedro Gallese: \u201cEs imposible que Ricardo Gareca renuncie\u201d","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-imposible-ricardo-gareca-renuncie-afirmo-pedro-gallese-113843","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/07\/08\/5b42469d4aafb.jpeg"},{"id":113844,"title":"FIFA 19: ya disponible la votaci\u00f3n del Equipo de la Temporada (TOTS), elige a tus mejores jugadores","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-disponible-votacion-equipo-temporada-tots-elige-tus-mejores-jugadores-113844","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc76805a910.jpeg"},{"id":113840,"title":"Alianza Lima habr\u00eda llegado a un \u201cacuerdo\u201d con Pablo Bengoechea","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-habria-llegado-acuerdo-pablo-bengoechea-113840","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc758de8e72.jpeg"},{"id":113837,"title":"\u00a1Qu\u00e9 'bombazo'! El club de LaLiga que quiere a Xavi como entrenador desde julio y no es el Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-xavi-hernandez-club-laliga-real-betis-quiere-nuevo-entrenador-2019-113837","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/02\/5ccb22970b9ff.jpeg"},{"id":113839,"title":"\u00a1Pensando en la Champions! DT del Barcelona 'amenaza' con una alineaci\u00f3n sorpresa ante el Celta","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-celta-vigo-ernesto-valverde-revela-habra-cambios-igual-saldran-motivados-113839","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc7408c3d9d.jpeg"},{"id":113833,"title":"\u00a1S\u00ed, los sue\u00f1os se cumplen! Real Madrid inicia la cuenta regresiva para anunciar el fichaje de Hazard","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-real-madrid-hazard-seria-anunciado-refuerzo-oficial-proximo-12-mayo-daily-mail-altas-rumores-real-madrid-espana-113833","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc66ac0964c.jpeg"},{"id":113835,"title":"Mariano Soso: \"S\u00ed me llamaron de Alianza Lima, pero...\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-mariano-soso-reconocio-haber-tenido-contacto-dirigencia-intima-113835","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/09\/27\/59cc1cbc6321c.jpeg"},{"id":113743,"title":"Avengers: Endgame | Teor\u00edas y predicciones que terminaron por no ser ciertas tras el estreno [SPOILER]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-teorias-resultaron-erroneas-estreno-vengadores-video-avengers-4-113743","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/26\/5cc3cf1b8e5d2.jpeg"},{"id":113716,"title":"Dragon Ball Super | Akira Toriyama y Stan Lee compartir\u00edan mismo reconocimiento","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-akira-toriyama-estaria-nivel-stan-lee-cumple-condicion-113716","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/02\/5ccb2a5903d64.jpeg"},{"id":113832,"title":"A poco de la Copa Am\u00e9rica: la foto del estado f\u00edsico de Cueva que despierta cr\u00edticas en Brasil [VIRAL]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/seleccion-peruana-cueva-foto-fisico-provoca-criticas-preocupa-copa-america-2019-113832","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc61393fb6a.jpeg"},{"id":113834,"title":"Star Wars: Harrison Ford (Han Solo) se despide de Peter Mayhew (Chewbacca)","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/star-wars-harrison-ford-han-despide-peter-mayhew-chewbacca-113834","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc644cd9fb5.jpeg"},{"id":113772,"title":"\"Avengers: Endgame\": la pel\u00edcula es emitida por TV de forma pirata y ahora enfrentan demandas","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-cadena-filipina-emite-cinta-vengadores-tv-dia-despues-estreno-113772","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/02\/5ccb6a22c1ad7.jpeg"},{"id":113766,"title":"FIFA 19: los mejores goles de la semana, no te pierdas esta compilaci\u00f3n [VIDEO]","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-publica-mejores-goles-comunidad-ultima-semana-video-ea-sports-videojuegos-goals-viral-113766","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/02\/5ccb65536f1d7.jpeg"},{"id":113827,"title":"\u00a1De estrella a estrellado! Federaci\u00f3n Francesa abre expediente contra Neymar por golpear a hincha","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-psg-federacion-francesa-abre-expediente-ney-agredir-hincha-copa-francia-oficial-113827","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc5a0437996.jpeg"},{"id":113726,"title":"Dragon Ball Super | Akira Toriyama resuelve el misterio acerca de porqu\u00e9 Goku es un terrible padre","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-oficial-akira-toriyama-explica-goku-terrible-padre-dbs-dragon-ball-mexico-113726","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/02\/5ccb3301ad833.jpeg"},{"id":113828,"title":"Juan \u2018Chiquito\u2019 Flores: las peleas y pol\u00e9micas m\u00e1s recordadas en su carrera [FOTOS Y VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-juan-chiquito-flores-peleas-polemicas-recordadas-carrera-fotos-113828","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5ccc5bf7109ef.jpeg"}]