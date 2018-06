Super Campeones 13 ONLINE: Oliver jugará el campeonato nacional [CAPÍTULO]

Super Campeones ha estrenado otro capítulo. El regreso de Olvier Atom y sus aventuras para llegar al mundial de Rusia 2018 será el nuevo anime que despertará la nostalgia en todos los que vieron el anime original hace muchísimos años.



No cabe duda de que cada vez los capítulos están hechos para ser más intensos. Anteriormente, los partidos se extendían por varios capítulos y en este capítulo 13 de Super Campeones ya vemos al equipo de Oliver obteniendo un pase para el campeonato nacional.



Sin embargo, no todo será felicidad para Oliver y sus amigos, ya que Benji Price no podrá acompañarlos. La sinopsis oficial menciona de una frase que marcará al equipo ganador de la regional de fútbol: "no podré ir a la convención nacional".

Super Campeones Capítulo 13 ONLINE Sub Español:

El capítulo se estrenará a las 4 o 5PM hora peruana. Disfruten del capítulo 12 hasta que sea subido.

Esta nueva versión de Super Campeones será transmitida en un doblaje completo en español latino por Cartoon Network para todos los países latinos. De momento no hay fecha confirmada, pero esperamos que sea muy pronto.