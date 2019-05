¡Super Campeones a la pantalla grande! Cadena de cines nacional emitirá el capítulo final

Las últimas

[{"id":113514,"title":"Barcelona se acerca a la final de la Champions League tras golear 3-0 al Liverpool","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/liverpool-vs-barcelona-vivo-semifinales-champions-league-camp-nou-lionel-messi-fox-sports-espn-2-minuto-minuto-fecha-hora-canales-tv-ver-futbol-vivo-gratis-online-inglaterra-espana-nnda-nnrt-113514","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca11f01a684.jpeg"},{"id":113615,"title":"\u00a1Empieza la mudanza! El nuevo objetivo que el Real Madrid quiere 'robarle' al Ajax","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-donny-beek-nuevo-objetivo-zidane-quiere-robarle-ajax-fichajes-113615","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca112b40c63.jpeg"},{"id":113617,"title":"Messi dijo hazte famoso, pero...: el terrible gol que perdi\u00f3 Demb\u00e9l\u00e9 que sellaba la clasificaci\u00f3n ante Liverpool","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-dembele-falla-cuarto-gol-debajo-arco-genial-pase-messi-video-113617","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca107cb41b4.jpeg"},{"id":113476,"title":"Sa\u00fal 'Canelo' \u00c1lvarez vs. Daniel Jacobs: d\u00eda, horarios y canales del combate del a\u00f1o por los t\u00edtulos de peso mediano","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/canelo-alvarez-vs-daniel-jacobs-vivo-fecha-horarios-canales-unificacion-titulos-peso-medio-nndc-113476","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca0ae6c8b25.jpeg"},{"id":113618,"title":"Defendi\u00f3 a Coutinho: el discurso de Messi tras el triunfo del Bar\u00e7a y el pedido a todos los hinchas","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/lionel-messi-champions-league-defensa-coutinho-mensaje-triunfo-liverpool-barcelona-113618","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca10088cb3f.jpeg"},{"id":113609,"title":"\"Avengers: Endgame\" | Tres preguntas sin respuestas que matan la ilusi\u00f3n luego del cine","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-tres-preguntas-respuestas-matan-ilusion-luego-cine-113609","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca070a4f3fc.jpeg"},{"id":113614,"title":"Mensaje claro: tras su gol al Liverpool, Messi pidi\u00f3 al Camp Nou que no pite a Coutinho [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/lionel-messi-gol-liverpool-pidio-camp-nou-pite-coutinho-video-113614","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca10c240ebe.jpeg"},{"id":113481,"title":"EN VIVO | Tabla de posiciones: as\u00ed se mueven los equipos mientras se juega el Universitario vs. Sport Huancayo | Liga 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-liga-1-vivo-partido-pendiente-universitario-vs-sport-huancayo-113481","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8d53bf0875.jpeg"},{"id":113613,"title":"Lo hizo otra vez: el gol de penal que anot\u00f3 Germ\u00e1n Denis ante Sport Huancayo [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-sport-huancayo-gol-penal-anoto-german-denis-choque-liga-1-113613","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca0d6e9cef9.jpeg"},{"id":93443,"title":"\u25b7 Champions League EN VIVO: canales de TV y horarios para VER EN DIRECTO las semifinales de vuelta","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league-vivo-hoy-cuartos-final-ver-futbol-gratis-directo-online-via-facebook-live-fox-sports-espn-horarios-fechas-canales-resultados-espana-mexico-argetina-colombia-peru-nnda-nnrt-93443","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca0a1220b2c.jpeg"},{"id":113413,"title":"Goles a doquier: Barcelona derrot\u00f3 a Liverpool con doblete de Messi y uno de Luis Su\u00e1rez","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-vivo-directo-online-live-transmision-via-facebook-espn-2-fox-sports-movistar-semifinales-champions-league-2019-nndc-113413","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca0a484d211.jpeg"},{"id":113446,"title":"\u00a1Con golazo de Paolo Guerrero! Internacional venci\u00f3 a Flamengo en segunda fecha del Brasileirao 2019","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-flamengo-vivo-premiere-fc-brasileirao-2019-paolo-guerrero-directo-sportv-online-beira-rio-nndc-113446","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca0aa2ef216.jpeg"},{"id":113497,"title":"Un Messias en Camp Nou: goles del Barcelona vs. Liverpool en semifinal de ida en Camp Nou","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-vivo-espn-2-semifinal-ida-champions-league-2019-online-movistar-partidazo-directo-directv-sports-camp-nou-camp-nou-113497","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca09870e945.jpeg"},{"id":113600,"title":"Chelsea vs Eintracht Frankfurt: se enfrentan v\u00eda FOX Sports por la semifinal de ida de Europa League","categoria":"Europa League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/europa-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league\/chelsea-vs-eintracht-frankfurt-vivo-fox-sports-europa-league-2019-semifinal-ida-directo-online-direct-sports-bein-sports-nndc-113600","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca03717d241.jpeg"},{"id":113359,"title":"Al ritmo de Messi: Barcelona gole\u00f3 3-0 a Liverpool con doblete de Leo en semifinales de Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-vivo-directo-via-espn-fox-sports-transmision-narracion-online-fecha-horarios-canales-ida-semifinales-champions-league-2019-camp-nou-113359","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca09870e945.jpeg"},{"id":113611,"title":"Binacional vs. Independiente EN VIVO: Horarios y canales para ver hoy cotejo por la Copa Sudamericana 2019","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/binacional-vs-independiente-vivo-horarios-canales-ver-hoy-cotejo-copa-sudamericana-2019-directo-streaming-estadio-unsa-arequipa-via-directv-sports-nnda-113611","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca0d1a11136.jpeg"},{"id":113603,"title":"\u00a1Cierren todo! Messi anot\u00f3 golazo de tiro libre y decret\u00f3 goleada del 'Barza' al Liverpool [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/lionel-messi-gol-magistral-tiro-libre-dejo-ridiculo-alisson-barcelona-vs-liverpool-video-113603","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca070f21d01.jpeg"},{"id":113602,"title":"Al filo de la expulsi\u00f3n: Jes\u00fas Barco y la descomunal falta que pudo causarle la roja [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-sport-huancayo-jesus-barco-falta-pudo-causarle-roja-video-113602","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca09357a24e.jpeg"},{"id":113467,"title":"VER Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO: empatan 1-1 en partido pendiente por el Torneo Apertura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-sport-huancayo-vivo-online-directo-via-golperu-ver-tv-gratis-torneo-apertura-liga-1-113467","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9ef0a6b636.jpeg"},{"id":113610,"title":"Campe\u00f3n de la Libertadores Sub 20 atraviesa un momento dif\u00edcil tras accidente","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/universitario-deportes-campeon-libertadores-sub-20-jair-franco-atraviesa-momento-dificil-accidente-113610","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/01\/16\/5a5e3bebf1b5b.jpeg"},{"id":113606,"title":"\u00a1P\u00f3nganse de pie y aplaudan! El espectacular tiro libre y doblete de Lionel Messi ante Liverpool [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/gol-lionel-messi-tiro-libre-doblete-argentino-3-0-barcelona-vs-liverpool-champions-league-video-113606","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca0871a78de.jpeg"},{"id":113537,"title":"\u00a1Exaltaci\u00f3n total! Ola de memes tras el triunfazo del Barcelona sobre Liverpool por 'semis' de Champions League [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-memes-mejores-reacciones-redes-semifinales-champions-league-2019-fotos-113537","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca06dae02f8.jpeg"},{"id":113604,"title":"\u00a1Imperdonable! El incre\u00edble gol que fall\u00f3 Mohamed Salah solo en el \u00e1rea ante el Barcelona [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-vivo-salah-fallo-increible-gol-area-champions-league-video-113604","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca07cd0d41e.jpeg"},{"id":113601,"title":"Leo, esta es tu Copa: el gran gol de Messi para empezar a quitarle a Liverpool el sue\u00f1o de la Champions [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-vivo-gol-messi-2-0-camp-nou-champions-league-2019-video-113601","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca06b732da0.jpeg"},{"id":113607,"title":"El gol que le anot\u00f3 Sport Huancayo a Universitario de Deportes mientras se jugaba la Champions League [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-vs-sport-huancayo-gol-sport-huancayo-jugaba-champions-league-113607","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca05579ea24.jpeg"},{"id":113605,"title":"FIFA 19 present\u00f3 al Equipo de la Semana (TOTW) de Ultimate Team","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-presento-equipo-semana-totw-ultimate-team-113605","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca06229d967.jpeg"},{"id":113597,"title":"Lo que pasa cuando quedas mano a mano con Messi el 'ruego' de Van Dijk a sus compa\u00f1eros [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-vivo-pedido-dijk-companeros-marcar-messi-video-113597","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca03c2a5daa.jpeg"},{"id":113594,"title":"ALUCINANTE, as\u00ed con may\u00fasculas: la chance m\u00e1s clara de Salah y la bestial atajada de Ter Stegen [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-liverpool-vivo-salah-chance-clara-termino-alucinante-tapada-ter-stegen-video-113594","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9ffafccd19.jpeg"},{"id":113591,"title":"Gran reflejo: buen tiro de Milner y mejor tapada de Ter Stegen en Barcelona vs. Liverpool [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-vivo-gran-remate-milner-mejor-tapada-ter-stegen-video-113591","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9fef3dd842.jpeg"},{"id":113593,"title":"\u00a1Borderlands 3 revela su gameplay! Mira el primer tr\u00e1iler de la jugabilidad del shooter","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/borderlands-3-gameplay-revelado-mira-primer-trailer-jugabilidad-shooter-113593","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9fdfc48ddf.jpeg"},{"id":113596,"title":"\u00bfTe diste cuenta? Facebook para Android hizo este importante cambio en la aplicaci\u00f3n","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/facebook-android-recibe-nuevo-diseno-popular-aplicacion-113596","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca012a0c791.jpeg"},{"id":113592,"title":"\u00bfTienes tu favorito? Los jugadores revelaci\u00f3n en lo que va del Torneo Apertura [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/liga-1-jugadores-revelacion-torneo-apertura-universitario-deportes-alianza-lima-sporting-cristal-fotos-113592","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9fe364cbe2.jpeg"},{"id":113501,"title":"Portland Trail Blazers vs. Denver Nuggets: chocan en el Juego 2 de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/portland-trail-blazers-vs-denver-nuggets-vivo-nba-pepsi-center-nndc-113501","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc91145523fc.jpeg"},{"id":113595,"title":"Chelsea ya sabe en qu\u00e9 invertir\u00e1 el dinero de la venta de Eden Hazard al Real Madrid","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/eden-hazard-fichajes-chelsea-invertira-dinero-venta-belga-real-madrid-113595","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9fef287373.jpeg"},{"id":113571,"title":"\u00a1Revancha a la vista! Stipe Miocic pelear\u00eda contra Daniel Cormier por el t\u00edtulo peso pesado en el UFC 241","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-daniel-cormier-enfrentaria-stipe-miocic-titulo-peso-pesado-17-agosto-ufc-241-113571","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9e631ada86.jpeg"},{"id":113588,"title":"Tiene estilo: Felipe Rodr\u00edguez y el singular baile que sorprendi\u00f3 a los hinchas de Alianza Lima","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-felipe-rodriguez-singular-baile-sorprendio-hinchas-blanquiazules-113588","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9f4c749b8b.jpeg"},{"id":113586,"title":"\u00a1Super Campeones a la pantalla grande! Cadena de cines nacional emitir\u00e1 el cap\u00edtulo final","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/super-campeones-cadena-cines-nacional-proyectara-captain-tsubasa-final-113586","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9f9b56eaa4.jpeg"},{"id":113589,"title":"Dragon Ball Super | No podr\u00e1s reconocer a Goku en este dise\u00f1o original de Akira Toriyama","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-mira-distintos-disenos-goku-franquicia-dragon-ball-dbs-mexico-113589","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9fbdf0b346.jpeg"},{"id":113583,"title":"\u00bfNo sabes c\u00f3mo salir jugando? Llama a Messi: el lujo del argentino para liderar el ataque del Barcelona [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-vivo-messi-genial-salida-propio-campo-desperto-camp-nou-champions-league-video-113583","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9f80906a55.jpeg"},{"id":113550,"title":"Estadio Morumb\u00ed: historia, fundaci\u00f3n, partidos del recinto en Sao Paulo","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/estadio-morumbi-historia-fundacion-partidos-recinto-sao-paulo-113550","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9d8af2bdde.jpeg"},{"id":113579,"title":"No dio m\u00e1s: Keita se lesion\u00f3 y tuvo que ser cambiado en el Barcelona vs. Liverpool [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-vivo-keita-lesiono-tuvo-cambiado-henderson-video-113579","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9f689ca631.jpeg"},{"id":113564,"title":"EN VIVO | Barcelona 1-0 Liverpool, en directo,minuto de minuto, semifinal por la Champions League,","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/barcelona-vs-liverpool-vivo-online-sigue-minuto-minuto-semifinal-champions-league-2019-transmision-via-facebook-live-fox-sports-espn-movistar-liga-campeones-partido-hoy-1-mayo-mx-ar-co-nnda-113564","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9e66c2dba6.jpeg"},{"id":113573,"title":"Ley del ex: cabezazo de Guerrero para abrir el marcador ante Flamengo por el Brasileirao 2019 [VIDEO]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/paolo-guerrero-gol-internacional-vs-flamengo-vivo-peruano-abrio-marcador-beira-rio-brasileirao-video-113573","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9ff307afd9.jpeg"},{"id":113584,"title":"\u00a1Su nuevo personaje! Dean Ambrose y la primera promo que realiz\u00f3 tras su salida de WWE [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-dean-ambrose-primera-promo-realizo-salida-empresa-video-aew-113584","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9f71a5155c.jpeg"},{"id":113580,"title":"Es inevitable: la narraci\u00f3n brasile\u00f1a del gol de Guerrero con el Internacional al Flamengo [VIDEO]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/paolo-guerrero-gol-flamengo-narracion-brasilena-depredador-internacional-brasileirao-video-113580","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cc9f5305499a.jpeg"}]