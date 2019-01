Dragon Ball Super: Broly llega a YouTube en español latino y subtitulada de forma pirata

Algunos fans se aprovecharon de las políticas y filtros de YouTube para saltarse los reclamos de copyright y de esta forma publicar Dragon Ball Super: Broly en sus dos versiones (subtitulada y en español latino). El problema con el anime es persistente con respecto a este tema.



Dragon Ball Super: Broly está en todas partes... y eso es algo malo. Sucede que la cinta animada de Toei Animation llegó a YouTube de manera ilegal, pues varios espectadores grabaron la película y la compartieron a través de la plataforma. Este hecho es una evidente infracción al copyright de YouTube. No obstante, aún hay cientos de cuentos que hacen lo propio y afectan el sistema de censura de la plataforma.



Solo tendrás que teclear Dragon Ball Super: Broly en YouTube y configurar la búsqueda según la fecha de carga para dar con los cientos de videos que fueron grabados desde la sala del cine. Obviamente, el material no está disponible en la mejor calidad, pues el ambiente oscuro hace que se pierda el foco momentáneamente y se escuchan las voces del resto de espectadores.



La versión de Dragon Ball Super: Broly en español latino es la que más se viene publicando en la plataforma de videos desde su estreno en la mayoría de países de América Latina, el pasado 10 de enero. El evento fue multitudinario, incluso, en el sistema de preventa.



El contenido de Dragon Ball Super: Broly subido por los usuarios de YouTube supone una infracción a las normativas de la comunidad, específicamente al copyright de la producción audiovisual. Si bien la piratería se detecta inmediatamente a simple vista, el sistema no se da abasto ante las miles de cuentas que replican el contenido.

DRAGON BALL SUPER: BROLY | SINOPSIS

"Ésta es la historia de un nuevo saiyajin. La Tierra vive en paz tras el Torneo del Poder. Luego de darse cuenta de que en los universos aún existen muchos peleadores fuertes por conocer, Goku pasa sus días entrenando para así alcanzar nuevos niveles. Pero un día, Goku y Vegeta conocerán a un saiyajin de nombre Broly, uno al que nunca antes habían visto. Se suponía que los saiyajines habían sido casi erradicados tras la destrucción del planeta Vegeta pero entonces, ¿qué hace éste en la Tierra? Este encuentro entre los tres saiyajines que han seguido diferentes destinos se convertirá en una estupenda batalla en la que incluso Freezer (que regresó del infierno) se verá atrapado".