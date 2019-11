Con un gran golpe, el tapatió noqueó a un gran rival. En momentos en que Saúl “Canelo” Álvarez se encomendaba a lo que hubiera sido otra decisión polémica de los jueces en su carrera, el mexicano se sacó de la chistera un par de puñetazos para derribar a Sergey Kovalev en el undécimo asalto y apoderarse del cetro de los semipesados por la Organización Mundial de Boxeo.

La combinación propinada por el mexicano, un uppercut de izquierda y un gancho de derecha, hizo que el ruso cayera descompuesto de rodillas, abrazando una de las cuerdas. El réferi decretó de inmediato el nocaut.



Fue un final dramático para una pelea que había tenido poco suspenso hasta que llegaron los sorprendentes golpes del mexicano.



Parecía que Kovalev retendría con facilidad su cetro, ante un rival que no había podido hacerle daño.



El astro mexicano, quien ascendió dos categorías respecto de su peso habitual, conquistó su cuarto título en el mismo número de divisiones. Celebró besando su guante derecho, mientras los asistentes de Kovalev subían al cuadrilátero para ver si se encontraba bien.

LA PREVIA

Canelo y Kovalev se enfrentarán en un duelo inédito de boxeo. Y será un enorme desafió para el boxeador mexicano, pues ha subidos dos divisiones para llegar al peso semipesado. Quiere, sin duda, conquistar esa división. La pelea está siendo transmitida por Space y DAZN.



Canelo, así, salta a los cuadriláteros para enfrentar a un oponente que no conoce, pero ya que lo hará: el ruso Sergey Kovalev.



Sale Canelo como siempre lo ha hecho: con seguridad y con gran técnica para imponerse en este nuevo reto que no será nada fácil. Tiene un incentivo, pues de ganar, no solo habrá sumado una nueva víctima ,también se llevará el título de peso semipesado de la OMB u Organización Mundial de Boxeo.



Testigo de esta gran pelea será el MGM Grand Arena de Las Vegas, que albergará a un publico con ganas de ver golpes y sin duda con ganas de ver triunfar a Canelo. Los que no puedan asistir podrán ver el Canelo vs. Kovalev por Space desde las 9:00 pm. En Estado Unidos, lo transmitirá DAZN y en Mexico, TV Azteca y Televisa.



La acción está asegurada, sobre todo porque Canelo no querrá sumar una nueva derrota en su historial: solo ha perdido una vez ante Floyd Mayweather, Jr. El ruso, sin duda, quiere arruinarle la fiesta. Sigue en Depor.com EN VIVO y EN DIRECTO todos los detalles e incidencias de esta pelea.

El mexicano Saul 'Canelo' Álvarez, quien ya ganó títulos en las divisiones mediano júnior, mediano y súper mediano, eligió al ruso Sergey Kovalev, un gigante en la división pero también alejado de su mejor momento, para facturar otro logro en su carrera.

Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Sergey Kovalev: horarios de la pelea

Perú 9:00 p.m.Colombia 9:00 p.m.Ecuador 9:00 p.m.México 9:00 p.m.Bolivia 10:00 p.m.Venezuela 10:00 p.m.Chile 10:00 p.m.Uruguay 11:00 p.m.Argentina 11:00 p.m.España: 4:00 am (domingo 3 de noviembre)

Los aficionados esperaban que el mexicano, campeón del peso mediano, optara por un tercer duelo con el kazako Gannady Golovkin.



Se quedaron con las ganas, al menos por ahora, ya que un eventual triunfo del norteamericano agitará de nuevo el asunto con Golovkin.

Kovalev ha dicho que la de este sábado es la pelea más importante de su carrera, que llega a la recta final.

El mexicano llega a la cita con un registro de 52-1-2, 35 de sus triunfos han sido por la vía rápida.

"Cuatro títulos en diferentes divisiones será histórico. En el boxeo tienes que correr riesgos para triunfar, pero estoy listo", manifestó 'Canelo'.



La derrota de Kovalev le dejaría como el cuarto boxeador en ganar un título mundial de peso mediano junior y otro en la de los semipesados. Ya lo hicieron los ilustres miembros del Salón de la Fama Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns y Mike McCallum.



Además sería también el cuarto boxeador mexicano que gana cinturones en cuatro divisiones. Los otros son el miembro del Salón de la Fama Erik Morales y dos que están a punto de ingresar ste año: Juan Manuel Márquez y Jorge Arce.



De ganar, también puede convertirse en el segundo mexicano que se alza con un título semipesado. Ya lo hizo el fallecido Julio González desde fines de 2003 y hasta comienzos de 2004.



Kovalev, de 36 años, con una hora de 34-3-1, de estos 29 nocáuts, ha boxeado durante toda su carrera, que comenzó en 2009.



"Los boxeadores ascienden en la categoría de peso para hacer historia y separarse de los boxeadores comunes", dijo Oscar De La Hoya, el promotor de Álvarez.



Kovalev recordó que va a pelear de nuevo en la categoría que lo ha hecho siempre y eso le dará toda la ventaja para seguir haciendo historia frente a un rival que quiere probar "suerte".

Fuente: EFE

'Canelo’'Álvarez vs. Sergey Kovalev: cartelera completa​

Canelo Alvarez vs. Sergey KovalevRyan Garcia vs. Romero DunoSeniesa Estrada vs. Marlen EsparzaBlair Cobbs vs. Carlos OrtizEvan Holyfield vs. Nick WinsteadBakhram Murtazaliev vs. Jorge ForteaTristan Kalkreuth vs. Twon SmithMeiirim Nursultanov vs. Cristian Olivas

