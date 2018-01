Enrique Barzola llega al octágono de la UFC con la bandera peruana y se va con ella bien en alto. El 'Fuerte' consiguió su cuarta victoria en la compañía y no dudó en celebrarlo a lo grande.



A penas mencionaron su nombre como el preferido de los jueces, el peruano sacó la bandera. La puso en la lona y se arrodilló ante ella, como ya tiene acostumbrado a sus seguidores en la UFC.



"Le dedico esto a Perú, a mi esposa. Me costó, pero he estado mejorando para esto. Llevé a mi rival a mi juego", señaló el peleador de peso pluma.



Tras vencer al estadounidense Matt Bessette por decisión unánime en el UFC 220, Enrique Barzola tiene un récord de 4-1 en la empresa más importante de MMA en el mundo.