Hasta hace una semana, el duelo entre Mackenzie Dern y Amanda Cooper para el UFC 224 no tenía tanta repercusión. Sin embargo, en pocos días, esta antesala ha generado grandes expectativas. Esto luego de lo que pasó en el día de medios y en el pesaje oficial.

Y es que en el día de conferencias, Amanda Cooper evitó saludar a Mackenzie Dern en dos oportunidades. Cuando todos hablaban del bochornoso momento, la nueva 'Ronda Rousey' no dio en el peso correcto marcó tres kilos demás en la báscula previo al UFC 224 .

La situación llenó de críticas a Mackenzie Dern , pues fue la tercera vez en siete peleas como profesional que esto sucedía. Inclusive, la propia Amanda Cooper calificó a su manera el incidente previo al UFC 224 .

"No me sorprende que Mackenzie Der n no haya dado el peso, pero tres kilos es una desgracia para todo profesional" , escribió 'ABC' en su cuenta de Twitter. En medio de toda la polémica, ambas se volvieron a ver para el último pesaje previo al UFC 224 .

Sin cambios, Mackenzie Dern dio 55.7 kilos, tres kilos de excesos, y Cooper 52.5 kilos. Cuando cruzaron miradas, 'ABC' volvió a negarle el saludo dos veces, despertando la ira de la 'nueva Ronda Rousey', quien decidió encararla.