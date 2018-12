¡El último evento del año! Fecha, horarios, canales y cartelera del UFC 232 desde Los Ángeles

Tras un año de suspensión, Jon Jones volverá al octágono en el UFC 232 para pelear ante un viejo rival, Alexander Gustafsson. Es que antes ya se habían enfrentando en 2013, pero esta vez lo harán por el título vacante semipesado.

Aunque el UFC 232 estaba pactado con anticipación para este sábado 29 de diciembre en Las Vegas, sufrió varios cambios en el camino. El principal fue el cambio de sede a California, esto luego de la última prueba que le hizo la Comisión Atlética de Nevada a Jon Jones.

En dicho examen, Jon Jones arrojó rastros de la misma sustancia que lo llevó a la suspensión en 2017. Por tal motivo, la Comisión Atlética de Nevada le negó las credenciales para investigar con mayor profundidad el tema. Con el poco tiempo, la organización de California se ofreció a darle la posibilidad de pelear a 'Bones'.



Por eso, este sábado 29 de diciembre el UFC 232 llegará desde el The Forum de Los Ángeles en California, a partir de las 8:00 pm (hora peruana) con las preliminares. Mientras que el main card arrancará a las 10:00 pm vía FOX Action para Sudamérica.

UFC 232: horarios y canales para Latinoamérica

País Preliminares Main card Canal Honduras 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action México 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network Guatemala 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action El Salvador 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action Nicaragua 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action Panamá 8:00 pm 10:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action Ecuador 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Perú 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Colombia 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Bolivia 9:00 pm 11:00 pm FOX Action R. Dominicana 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Paraguay 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Puerto Rico 9:00 pm 11:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action Venezuela 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Argentina 10:00 pm 12:00 am FOX Action Brasil 10:00 pm 12:00 am FOX Action Chile 10:00 pm 12:00 am FOX Action Uruguay 10:00 pm 12:00 am FOX Action

Y en la previa del UFC 232, Jon Jones y Alexander Gustafsson tuvieron una 'picante' conferencia de prensa. "No me importa si es un tramposo o no. Él puede engañar el 29, no me importa. No importa si toma sus esteroides, yo le ganaré ", dijo el sueco.

Por su parte, Jon Jones esquivó cualquier pregunta sobre su doping positivo, incluso tuvo un altercado con una periodista que le increpó sobre el tema en conferencia de prensa previo al UFC 232. "Siguiente pregunta, por favor", le contestó 'Bones'.

Cabe señalar que la coestelar del UFC 232 estará a cargo del duelo entre Cris Cyborg y Amanda Nunes. Un choque de campeonas brasileñas, pero que solo la primera pondrá en juego el título pluma. "Esta división siempre fue mi peso original", declaró la 'Leona', retadora al cetro.

Cabe señalar que el UFC 232 tendrá 13 peleas en el The Forum de Los Ángeles en California. Este será el último evento del año de la empresa de artes marciales mixtas que dirige Dana White.

UFC 232: cartelera completa del evento