UFC 234: Robert Whittaker enfrenta a Kelvin Gastelum por el título de peso mediano en Australia

UFC 234 | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | desde el Rod Laver Arena en Australia vía FOX Action. Sigue la pelea principal entre Robert Whittaker y Kelvin Gastelum por el título de peso mediano de UFC , este sábado desde las 10:00 pm (hora peruana), con la transmisión de FOX Action.

El primer evento de la UFC de este año arrancará a las 6:30 de la tarde en el Perú (10:30 horas en Australia), mientras que los segundos preliminares empezarán a las 8:00 p.m. (12:00) y el Main Event se iniciará a 10 de la noche (14:00).

El australiano Robert Whittaker defenderá su hegemonía en la categoría ante el estadounidense Kelvin Gastelum, un duro retador que ha prometido acabar con el combate en menos de un asalto.

En otra pelea destacada de la jornada, el brasileño Anderson Silva regresa al octágono para medirse ante el invicto Israel Adesanya.

Whittaker vs. Gastelum | Horarios de la pelea:

Perú: 10:00 pm

Colombia: 10:00 pm

Ecuador: 10:00 pm

Chile: 12:00 am (11 de febrero)

Uruguay: 12:00 am (11 de febrero)

Argentina: 12:00 am (11 de febrero)

Brasil: 01:00 am (11 de febrero)

Estados Unidos: 09:00 pm

México: 09:00 pm

Whittaker vs. Gastelum | Canales:

Perú: Fox Action - UFC Network

Chile: Fox Action - UFC Network

Argentina: Fox Action - UFC Network

Brasil: Fox Action - UFC Network

Estados Unidos: ESPN USA

Uruguay: Fox Action - UFC Network

Colombia: Fox Action - UFC Network

México: Fox Action- UFC Network

Main Event: PPV (Estados Unidos y España: UFC) y Fox Action Premium (Latinoamérica).

Preliminares: ESPN Deportes (Estados Unidos), Fox Sports (Latinoamérica) y UFC Fight Pass (Latinoamérica y España).

Primeros preliminares: UFC Fight Pass.

UFC 234 | Cartelera:

Main Event:

*Robert Whittaker vs. Kelvin Gastelum: Campeonato del peso medio UFC.

*Israel Adesanya vs. Anderson Silva: peso medio.

*Rani Yahya vs. Ricky Simon: peso gallo.

*Montana de la Rosa vs. Nadia Kassem: peso mosca.

*Jim Crute vs. Sam Alvey: peso semipesado.

Cartelera preliminar

*Devonte Smith vs. Dong Hyun Ma: peso ligero.

*Shane Young vs. Austin Arnett: peso pluma.

*Kai Kara-France vs. Raulian Paiva: peso mosca.

*Teruto Ishihara vs. Kyung Ho Kang: peso gallo.

Cartelera de los primeros preliminares

*Lando Vannata vs. Marcos Rosa: peso ligero.

*Callan Potter vs. Jalin Turner: peso ligero.

*Wuliji Buren. vs Jonathan Martínez: peso gallo.