El UFC 235 se realizará EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | este sábado 2 de marzo en el T-Mobile Arena de Las Vegas con doce combates de infarto. La estelar estará a cargo del duelo entre Jon Jones y Anthony Smith por el título de peso semicompleto.

El UFC 235 comenzará a las 8:00 pm (hora peruana) con las preliminares del evento; las estelares comenzarán a las 10:00 pm. Y todo será transmitido por FOX Action para toda Latinoamérica (184 Movistar - 561 DirecTV - 324 Claro).



Esta será la primera defensa titular de Jon Jones tras recapturar el título ante Alexander Gustafsson en diciembre pasado. Por su parte, Anthony Smith peleará por primera vez por el cinturón de la división semipesada.

En la ceremonia y pesaje oficial del UFC 235, ambos no tuvieron problemas con la báscula. Jon Jones marcó 92.9 kilos (205 libras); por su parte, Anthony Smith registró 92.7 kilos (204.5 libras), dos pesos correctos para la división de peso semicompleto.

Por otro lado, la coestelar del UFC 235 estará a cargo de la pelea entre Tyron Woodley y Kamaru Usman. El popular 'The Chosen One' defenderá el cetro de peso wélter ante el nigeriano, quien viene de vencer a Rafael dos Anjos.



Otro de los combates atractivos que tendrá el UFC 235 serán el que protagonicen Robbie Lawler y Ben Askren. 'Ruthless' le dará la bienvenida al octágono al excampeón de peso wélter de ONE Championship.



Cabe señalar que Johnny Walker, Zabit Magomedsharipov, Cody Garbrandt, Jeremy Stephens y Pedro Munhoz también estarán presentes en el UFC 235.

UFC 235: horarios y canales del Jon Jones vs Anthony Smith



País *Preliminares Main Card Canal Honduras 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action México 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network Guatemala 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action El Salvador 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action Nicaragua 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action Panamá 8:00 pm 10:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action Ecuador 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Perú 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Colombia 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Bolivia 9:00 pm 11:00 pm FOX Action R. Dominicana 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Paraguay 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Puerto Rico 9:00 pm 11:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action Venezuela 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Argentina 10:00 pm 12:00 am FOX Action Brasil 10:00 pm 12:00 am FOX Action Chile 10:00 pm 12:00 am FOX Action Uruguay 10:00 pm 12:00 am FOX Action

UFC 235: cartelera del Jon Jones vs Anthony Smith



División Peleas Cartelera Peso paja femenino Polyana Viana vs. Hannah Cifers Primeras preliminares Peso gallo femenino Gina Mazany vs. Macy Chiasson Primeras preliminares Peso medio Edmen Shahbazyanvs vs. Charles Byrd Primeras preliminares Peso wélter Diego Sánchez vs. Mickey Gall Preliminares Peso gallo Cody Stamann vs. Alejandro Pérez Preliminares Peso semipesado Misha Cirkunov vs. Johnny Walker Preliminares Peso pluma Jeremy Stephens vs. Zabit Magomedsharipov Preliminares Peso gallo Cody Garbrandt vs. Pedro Munhoz Estelares Peso paja femenino Tecia Torres vs. Weili Zhang Estelares Peso wélter Robbie Lawler vs. Ben Askren Estelares Peso wélter Tyron Woodley © vs. Kamaru Usman Estelares Peso semipesado Jon Jones © vs. Anthony Smith Estelares

