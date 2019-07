¡Ecuador está de fiesta! Marlon Vera sometió a Nohelin Hernández con un 'mataleón' en el UFC 239 [VIDEO]

Hace 10 días, Marlon Vera tuvo que replantear su estrategia luego del doping positivo de Sean O'Malley, su rival inicial del UFC 239. Y luego de estar en duda, el ecuatoriano dijo presente en el evento para pelear contra el debutante Nohelin Hernández.

Y aunque Hernández lo sorprendió en el primer round con su boxeo, 'Chito' Vera hizo gala a su experiencia y se llevó la victoria en la segunda parte con una sumisión. Con una rodilla voladora, el ecuatoriano dejó sentido a su rival y ya en el suelo lo hizo rendir con un 'mataleón' en las preliminares del UFC 239.

Victoria de Marlon Vera en el UFC 239. (Getty Images/FOX Sports)

"Fueron 10 días de locura, por lo que le pasó a Sean. No sabía en su momento contra quién iba a pelear, pero de donde vengo todo es trabajo duro y dedicación. Nohelin es un boxeado profesional, es un tipo duro, no esperaba que me derribara y fue ahí donde metí el rodillazo", declaró 'Chito' Vera.

Cabe señalar que el UFC 239 se realiza en el T-Mobile Arena de Las Vegas y es uno de los eventos más esperados por tener una cartelera prometedora. Y en la estelar, Jon Jones defenderá su cetro contra el brasileño Thiago Santos.



►UFC 239 EN VIVO: sigue las peleas preliminares del evento más esperado desde Las Vegas



► ¡Directo al suelo! Yadong Song noqueó al mexicano Alejandro Pérez en las preliminares del UFC 239 [VIDEO]



► ¡'Bomba' en la NBA! Kawhi Leonard fichó por Los Angeles Clippers y se juntará con Paul George



► ¡El 'Efecto Kawhi Leonard'! DeMarcus Cousins jugará en Los Angeles Lakers la próxima temporada de la NBA