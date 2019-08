¡Al mismo estilo de WWE! Peleador le aplicó una 'zambullida samoana' a su rival en el UFC 241 [VIDEO]

Drakkar Klose y Christos Giagos protagonizaron una de las peleas más emocionantes del UFC 241. Y es que durante tres rounds, ambos dieron todo de sí y se conectaron duros golpes en el Honda Center de California.

Si bien la victoria fue para Drakkar Klose -por decisión unánime-, minutos antes le regaló a los fanáticos de UFC una movida al estilo de WWE. Esto luego de levantar en peso a Giagos y azotarlo contra el suelo, como si fuera una 'zambullida samoana'.

Drakkar Klose le aplicó un 'slam' a su rival en el UFC 241. (Foto: Getty Images/ Video: UFC)

"Me siento espectacular, no estuvo cerca de ganarme. Quiero agradecer a mi equipo que me ayuda a hacer la diferencia para resistir a una pelea muy exigente como esta", declaró Klose.

Cabe señalar que Drakkar Klose sumó su victoria número once como profesional. Mientras que Christos Giagos cayó por octava vez en su carrera.

