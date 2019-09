UFC 242: fecha, horarios y canales de la pelea entre Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier desde Abu Dhabi 

Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier protagonizarán una de las peleas más esperadas del año en el UFC 242 , a desarrollarse en Abu Dhabi. Y es que ambos estarán frente a frente para definir al campeón unificado de peso ligero.

La pelea entre Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier se realizará este sábado 7 de setiembre en The Arena en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. El ruso llega como campeón ligero de UFC; mientras que el 'Diamante' como monarca interino.

Luego de derrotar a Conor McGregor y protagonizar el incidente que se desató tras ese combate, Khabib volverá a la acción luego de casi un año de ausencia. Con un récord invicto de 27-0, el ruso buscará estirar su ventaja ante Poirier.

Por su parte, Dustin Poirier se hizo acreedor del título interino luego de vencer a Max Holloway por decisión en abril. Además, llega con una racha importante de cinco victorias frente a rivales de la talla de Justin Gaethje, Eddie Álvarez y Anthony Pettis.

"Dustin Poirier es un oponente muy duro. No lo subestimo, tiene mucha experiencia, pero iré a la jaula con un plan y ese será hacerlo cansar. Luego lo someteré, ese es mi plan", dijo Khabib.

Mientras que Poirier aseguró que tener derrotas en el pasado lo deja con cierta ventaja frente a Nurmagomedov. "Yo aprendí de mis caídas, luego de los triunfos. Él (Khabib) aún no ha aprendido esto", señaló.



Cabe señalar que el UFC 242 tendrá trece peleas en su cartelera. Y la coestelar estará a cargo de Edson Barboza contra Paul Felder, pelea pactada en peso ligero.

UFC 242: horarios y cartelera preliminar



•Perú / 11:00 a.m. (FOX Action)

•Argentina / 3:00 p.m. (FOX Action)

•Paraguay / 1:00 p.m. (FOX Action)

•Uruguay / 1:00 p.m. (FOX Action)

•Chile / 1:00 p.m. (FOX Action)

•Bolivia / 12:00 m. (FOX Action)

•Ecuador / 11:00 a.m. (FOX Action)

•Colombia / 11:00 a.m. (FOX Action)

•México / 11:00 a.m. (Fighting Sports)

•Estados Unidos / 10:40 a.m. (ESPN+)

•España /4:15 p.m. /(DAZN)

UFC 242: horarios y cartelera estelar

Perú / 1:00 p.m. (FOX Action)

Argentina / 3:00 p.m. (FOX Action)

Paraguay / 3:00 p.m. (FOX Action)

Uruguay / 3:00 p.m. (FOX Action)

Chile / 3:00 p.m. (FOX Action)

Bolivia / 2:00 p.m. (FOX Action)

Ecuador / 1:00 p.m. (FOX Action)

Colombia / 1:00 p.m. (FOX Action)

México / 1:00 p.m. (FOX Action)

Estados Unidos / 1:00 p.m. (ESPN+)

España /8:00 p.m. /(DAZN)

