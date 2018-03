Francis Ngannou tiene solo tres años en la UFC , pero ya se ha convertido en una sensación. Sin embargo, no la pasó nada bien en su primera chance al título de peso pesado, por lo que decidió tomar una medida desesperada: retar a Brock Lesnar. Lo que no sabía era que Paul Heyman estaría ahí para responderle.



El manager de Brock Lesnar habló para las cámaras de TMZ luego del pasado Raw. Y, luego de la masacre que protagonizó el peleador, no hubo dudas de que Francis Ngannou no la tiene nada fácil.



"Una cosa es pedir una pelea con Brock Lesnar, pero otra muy diferente es realmente enfrentarse a Brock Lesnar. Si no me crees, mira el video de lo que le hizo a Roman Reigns", señaló.



Brock Lesnar está en negociaciones para regresar a la UFC, a pesar de seguir bajo contrato con la WWE. Con una suspensión ya superada, podría pelear en el octágono a finales del 2018.



Francis Ngannou no es el primero en retarlo. Ya lo hicieron Jon Jones y Mark Hunt, quienes esperan regresar a la cima con una victoria sobre el excampeón de la UFC.