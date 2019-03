¡A buscar reemplazo! Rival de Jesús Pinedo quedó fuera del UFC Nashville para someterse a una cirugía de rodilla

A falta de dos semanas para su segunda pelea en el octágono, el peruano Jesús Pinedo recibió una amarga noticia. Y es que su rival- Chris Gruetzemacher- reveló que no peleará en el UFC Nashville , pues se someterá a una cirugía de rodilla.

Mediante su cuenta de Instagram, informó que no estará apto para el 23 de marzo, fecha del UFC Nashville. "Quiero anunciar que no podré estar en mi pelea, en lugar de ello, tendré una cirugía al ligamento cruzado anterior. Me siento molesto, pero sé que esto pasará", publicó el estadounidense.

"Prometo estar positivo y con esperanzas. Debo mantenerme activo y seguir creciendo como profesional, pero sobre todo con mucha fe y con la cabeza en alto", terminó Gruetzemacher, quien iba a ser su segundo rival de Jesús Pinedo.



De esta forma, UFC deberá buscar un reemplazo de inmediato que no tenga problemas en dar los 70 kilos de la división de peso ligero. Y así Jesús Piendo tenga rival para Nashville, evento que estelarizarán Stephen Thompson y Anthony Pettis.

(Getty Images) Chris Gruetzemacher registrra un récord de 14-3.

