¡Habrá trilogía! Conor McGregor confirmó que volverá a pelear contra Nate Diaz en UFC

Cuando Conor McGregor regresó a UFC luego de dos años, muchos fanáticos soñaban con ver un tercer enfrentamiento contra Nate Diaz. Y aunque parecía lejano, cada vez está más cerca de concretarse, según confirmó el propio irlandés.

En una entrevista para el portal de noticias TMZ Sports, Conor McGregor reveló que sí habrá otra pelea ante Nate Diaz. "Luchó contra mí, me ganó. Me dio una revancha en el mismo peso, es un verdadero luchador. No tengo más que respeto, le debo la trilogía, y eso ocurrirá", declaró.

Eso sí aún no hay fecha confirmada, pues Conor McGregor sigue sancionado tras la batalla que tuvo con Khabib Nurmagomedov. Por su parte, Nate Diaz se estuvo preparando para su regreso ante Dustin Poirier el año pasado, pero su rival se lesionó.

Cabe señalar que las peleas entre Conor McGregor y Nate Díaz fueron una de las que mayor venta tuvo en UFC. La primera la ganó el estadounidense; mientras que el irlandés se cobró revancha en la segunda.

