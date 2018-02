En cada pesaje, Cris Cyborg aparece con la cara pintada con los colores de su país: Brasil. Es por ello que una pelea entre paisanas era el sueño de muchos seguidores de la UFC , pero la compañía ya anunció que esta no podrá llevarse a cabo por el momento pues no se pudo llegar a un acuerdo con Amanda Nunes.



Ante esta situación, la campeona de peso pluma (65.8 kg.) buscó otra oportunidad y será parte del UFC 222, el próximo 3 de marzo. Enfrentará a Yana Kunitskaya en Las Vegas.



Esta será la segunda defensa de Cris Cyborg, quien viene de vencer a Holly Holm en el UFC 219. Hasta el momento, tiene un récord invicta de cuatro peleas y un récord de 19–1 (1) en las MMA.



Esto pone en peligro a su próxima rival, quien tiene menos experiencia. Está en desventaja, en especial porque ella pelea en una categoría menor: en la del peso gallo (61.2 kg.).



La rusa hará lo mismo que Tonya Evinger, quien también llegó a la UFC en una división distinta a la suya. Para su mala suerte, este ejemplo no marca un buen presagio.