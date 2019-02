¡Lesión insólita! Daniel Cormier pospuso su retiro de UFC por un estornudo

Doblarse el tobillo en la ducha, cortarse el pie con un perfume y ser pisado por tu propio auto son algunas de las situaciones más insólitas que han sufrido los futbolistas. Sin embargo, las lesiones de este tipo no son ajenas a los peleadores de UFC.

Y eso lo sabe Daniel Cormier , quien se vio obligado a posponer su retiro previsto para marzo (el rival sería Brock Lesnar, aunque nunca se confirmó) por una lesión en la espalda, la cual se originó por un sencillo estornudo.



"No es broma. No sé cómo pasó, pero me estoy recuperando. Quiero estar al 100% para pelear por última vez", dijo Cormier, campeón de peso pesado en una entrevista al programa The MMA Hour.



Eso sí, mientras Brock Lesnar no arregla su vuelta a UFC (debe pagar 250 mil dólares de multa, tras ser suspendido por doping), propuestas le sobran a 'DC': Stipe Miocic, por ejemplo, quiere su revancha.



“Ahora solo quiero recuperarme de mi lesión y luego definir a mi rival. Ya estoy a punto de cumplir 40 años (el 20 de marzo). Quiero retirarme de la mejor manera", señaló Cormier.