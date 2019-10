¡Cruce de miradas! Dominick Reyes y Chris Weidman quedaron listos para la estelar del UFC Boston [VIDEO]

Con un invicto de 11-0 como profesional, Dominick Reyes ha ascendido de forma rápida en la categoría de peso semipesado de UFC. Y luego de dos años en la empresa, ya se ubica en el cuarto puesto del ranking.

Con esos números, todo hace indicar que está próximo a ser retador al título de Jon Jones. Eso sí, antes de ello, deberá vencer a Chris Weidman, excampeón de peso medio que hará su debut en la división, en el UFC Boston.

Así fue el careo entre Dominick Reyes y Chris Weidman previo al UFC Boston. (UFC)

Luego de toda una carrera en peso medio, Weidman tomó la decisión de subir de división tras un bajón en su carrera. Con 35 año, solo ganó uno de sus últimos cinco encuentros, ante Kelvin Gastelum, en 2017.

Y a pesar de que no sea el favorito, el 'All American' buscará a dar la sorpresa. Así lo dejó en claro en el careo y pesaje oficial del UFC Boston. "Me siento mejor que nunca, daré que hablar en la pelea", sostuvo.

► ¡Gran baja! Seth Rollins no formará parte del equipo de Hulk Hogan en el evento de WWE en Arabia Saudita



► ¡Alta tensión! Yair Rodríguez tuvo intenso careo con Jeremy Stephens en su revancha para el UFC Boston [VIDEO]



► ¡Se pronunció! Presidente del IPD respondió sobre retiro de apoyo del PAD a 147 deportistas



► ¡A respetar la 'casa'! Peruano 'Tanque' Puente enfrentará al ecuatoriano Bryan Bonilla en la estelar del 300 Sparta 34