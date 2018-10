A semanas del UFC Argentina , el peruano Enrique Barzola no podrá estar en el evento del 17 de noviembre. Esto luego de sufrir una lesión en el brazo izquierdo, la cual lo margina de la segunda cartelera de la empresa en Sudamérica.

Mediante sus redes sociales, Barzola confirmó que no podrá pelear ante Nad Narimani en el UFC Argentina. Esta iba a ser su tercera pelea en el año dentro de la empresa, tras vencer a Brandon Davis en Chile.

"Estuve luchando con una lesión en el brazo izquierdo por varios días. Quiero decirle a mi rival Nad Narimani que me gustaría reprogramar el combate y que me disculpe porque no podré pelear en este momento", escribió Barzola.

"Siempre creo en Dios, no pierdo la fe y confío que saldré de esta lesión. Agradezco a UFC por preocuparse por mi lesión. Regresaré más fuerte", finalizó el peruano, quien subió a sus redes una foto suya en el hospital.

Cabe señalar que hace unos días Claudio Puelles también quedó descartado del UFC Argentina por otra lesión. De esta manera, serán dos los peruanos que pelearán el 17 de noviembre en el Parque Roca, Humberto Bandenay y Jesús Pinedo.