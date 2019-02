¡Triunfó el 'gigante'! Stefan Struve sometió a Marcos Rogerio en la coestelar del UFC Praga [VIDEO]

En la coestelar del UFC Fight Night 145 en Praga, República Checa, el holandés Stefan Struve regresó a la senda del triunfo ante brasileño Marcos Rogerio de Lima. Esto luego de derrotas seguidas en el octágono

A pesar de que Stefan Struve cayó ni bien comenzada la pelea, se repuso en el segundo round. Y es que el holandés llevó a la lona a Marcos Rogerio de Lima, para así derrotarlo con una sumisión (con un 'triángulo al cuello').

"No sé qué pasó en los primeros minutos, me pegó duro, pero tenía que estar tranquilo para recuperarme", dijo Stuve. Sin embargo, también reveló que su carrera puede que haya llegado a su fin. "Mi corazón no está al cien por ciento, es posible que esta haya sido mi última pelea en UFC", señaló.

Cabe señalar que Stefan Struve consiguió su sexta sumisión en UFC, ante Marcos Rogerio de Lima, siendo así el segundo mejor peleador con esta marca en la categoría de los pesos pesados. Eso sí, solo por detrás de Frank Mir (8).

► UFC Fight Night 145 EN VIVO: Jan Blachowicz vs Thiago Santos pelean en República Checa

►¡Salió volando! Peleador de UFC perdió su protector bucal tras recibir potente derechazo en Praga [VIDEO]

►De malas: venezolana Macedo perdió ante Gillian Robertson por sumisión en el UFC Praga [VIDEO]

►Se quita el sombrero charro: Del Potro cayó en Delray Beach y no jugará en el Abierto de Acapulco

►¿Se van para AEW? WWE liberó de sus contratos a tres superestrellas relegadas

►Con Antonina Shevchenko y Volkov: UFC volverá a Rusia para un evento en San Petersburgo el 20 de abril