Está asado: Henry Cejudo se quejó por la situación que vive la división de peso mosca en UFC

La división de peso mosca se encuentra en una total incertidumbre dentro de la UFC y aunque el campeón de esta categoría, Henry Cejudo , ha hecho todo lo que está a su alcance para salvarla, las cosas no van por buen camino.

En una entrevista con MMA Junkie, Cejudo se despachó contra la UFC y su presidente Dana White. "Acaban de sacar a Dustin Ortiz. Él es uno de los mejores en el mundo y solo ha perdido con Joseph Benavidez. ¿Tú lo despedirías?", dijo el monarca del peso mosca.

Y agregó que aunque está haciendo lo mejor que puede, parece que en el futuro no va a tener contra quién defender su cinturón. "Se deshacen de Ortiz, se deshacen de Matheus Nicolau. No sé a quién más han despedido. Probablemente solo quedamos unos diez", añadió molesto.

Y por último dijo que la UFC no valora a su gente y que incluso quiere negociar con Dana White pero cree que el presidente de la empresa no aceptará. Por el momento, Ortiz aún aparece en el ranking de la UFC, pero la empresa no ha declarado sobre la situación contractual del luchador.