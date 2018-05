Yair Rodríguez pasó de ser una sensación en UFC a una paria. El peleador mexicano fue despedido hace diez días sin grandes argumentos, pero ahora decidió limpiar su imagen.



En entrevista para MMA Fighting , la 'Pantera' desmintió los rumores de que lo habrían botado de UFC por haber rechazado enfrentar a Zabit Magomedsharipov.



"Yo nunca me negué. Cuando me han propuesto pelear con Josh Emmett, Ricardo Lamas o contra Zabit, he aceptado inmediatamente. Pero ellos siempre ponían excusas y reservaban a dichos peleadores para otros eventos y me dejaron fuera", señaló el azteca.



A pesar de su alejamiento de UFC , Yair Rodríguez ya tiene varias propuestas pendientes. "No quiero decir mucho, pero hay ofrecimientos. No estoy preocupado por mi futuro", finalizó.



Yair Rodríguez tuvo una buena campaña en su paso por UFC : ganó siete peleas y perdió una, la última, ante Frankie Edgar. Durante esos tres años, consiguió dos premios por Pelea de la Noche y dos Actuación de la Noche.