Claudio Puelles: "Mi intención es tumbar a Marcos Mariano y finalizarlo en el primer round del UFC México"

La última vez que se le vio a Claudio Puelles en el octágono tenía el ojo izquierdo hinchado, había recibido varios golpes al rostro y estaba abajo en las tarjetas. Sin embargo, el 'Niño' se hizo grande, sacó a relucir su garra y con una sumisión se llevó una de las victorias más emotivas en la historia de UFC.

Pasaron largos 16 meses desde aquella proeza en Chile. Tiempo suficiente para recuperarse de las lesiones que arrastraba y quedar listo para su vuelta en el UFC México ante el brasileño Marcos Mariano en la pelea que abrirá el evento.

Y en la previa del UFC México, el peruano de 23 años conversó con Depor sobre su flamante regreso al octágono. Justamente, en un país, donde hace tres años disputó la final del reality TUF Latinoamérica 3 ante Martín Bravo.



Claudio, ¿cómo llegas para esta pelea?

Bien contento, me he estado preparando fuerte y esperando la hora de mi regreso a la jaula. Iba a pelear en Argentina, pero estaba un poco mal de la rodilla y eso no me dejaba hacer el campamento bien; por eso, tuve que salir y hacer terapia. Ahora sí estoy mejor y listo para el combate.

Este tiempo fuera del octágono te sirvió para recuperarte y llegar al 100% a esta pelea...

Nunca se llega a una pelea al 100%, el campamento, la exigencia siempre te golpea, aparecen nuevas lesiones, pero la idea es poder entrenar sin problemas. Quien dice que llega al 100% es porque no ha entrenado lo suficiente. Estoy sano y motivado por mi vuelta.

Vuelves a pelear en México luego de tres años...

Sí, es una buena oportunidad. Yo quería pelear en Uruguay, pero se me pasó la fecha, me ofrecieron México y acepté. Yo contento de estar volviendo, estoy acá (en México) desde hace tres semanas para aclimatarme. Entrené fuerte en Lima y acá ya conozco la altura, sé cómo pelear.

Claudio Puelles es cinturón marrón de luta livre y pertenece al Pitbull Martial Arts Center, equipo a cargo de Iván Iberico. (Getty Images) Claudio Puelles es cinturón marrón de luta livre y pertenece al Pitbull Martial Arts Center, equipo a cargo de Iván Iberico. (Getty Images) Getty Images

Tu rival (Marcos Marianos) será otro brasileño, al igual que en tú ultima pelea contra Felipe Silva. ¿Qué sabes sobre él?

Sé que es un rival fuerte, alto y muy largo. Le gusta jugar con su alcance, pero estoy entrenando para cerrar distancia e ir mi juego. Ya sé lo que voy a hacer. Tengo un récord de 4-0 ante brasileños en mi carrera, voy por uno mas. Vengo enfrentándomelos desde los 17 años, no es nada nuevo para mi.

Los fanáticos te recuerdan más por tu última victoria, fue bien emotiva...

Sí, pero esta pelea voy a hacer más dominante. La anterior fue emotiva para los fanáticos, pero no es mi estilo: estar al borde de perder y sacar un 'as' bajo la manga. Son cosas que pasan, pero ahora yo he entrenado pensando en que voy dominar al combate. Estoy mejor entrenando que la otra vez, estoy seguro que saldré con la victoria.

Pero una victoria así como la que tuviste, es necesario para crecer...

Sí, de todas maneras sirve, para mí, para mi reputación. Mucha gente que no creía en mí, ahora sabe que estoy dispuesto a todo. Esas peleas así son las que uno necesita en algún momento. Ahora van a ver la diferencia, voy a usar mi estilo, ser más dominante.

¿Dominas más la lucha de pie o de suelo?

Yo trato de moverme en todas las áreas, he estado haciendo lucha, luta livre y jiu jitsu. También me he movido por el muay thai, siempre trato de hacer todo por temporadas, porque a veces no se puede hacerlo todo al mismo tiempo. Mi base es el grappling, (lucha cuerpo a cuerpo) igual trato de practicar mi boxeo.

¿Qué buscarás ante Marcos Mariano?

Mi intención será tumbarlo y finalizarlo en el primer round, ese sería el escenario ideal, pero me preparé para tres rounds. Pero me gustaría desgastarlo en el cuerpo a cuerpo y quebrarlo.

