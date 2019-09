Claudio Puelles vs. Marcos Mariano vía UFC Fight Pass: se enfrentan en las preliminares del UFC México

El peruano Claudio Puelles se enfrenta al brasileño Marcos Mariano en la primera pelea de las preliminares del UFC México. La transmisión del combate estará a cargo del UFC Fight Pass (el streaming de la empresa) desde las 4:00 pm (hora peruana).

El 'Niño' Puelles llega a esta pelea tras hacer rendir al brasileño Felipe Silva con una palanca en la rodilla. Esta sumisión está considerada como una de las mejores de la historia de la UFC. Ahora, en tierras mexicanas, el peruano buscará sumar una nueva victoria.

"Me he estado preparando fuerte y esperando la hora de mi regreso a la jaula. Iba a pelear en Argentina, pero estaba un poco mal de la rodilla y eso no me dejaba hacer el campamento bien. Por eso, tuve que salir y hacer terapia. Ahora sí estoy mejor y listo para el combate", le dijo Puelles a Depor.

¿Y cómo llega su rival? La última pelea de Marcos Mariano fue en febrero de 2019 en el UFC 234. Aquella vez perdió contra Lando Vannata y sumó 5 derrotas (solo ha ganado en seis ocasiones). Puelles, por su parte, tiene ocho triunfos y solos dos caídas.

