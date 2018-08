Aunque WWE y UFC no sean empresas asociadas, más de un luchador ha pasado de un lado a otro. La más reciente fue Ronda Rousey, quien dejó las artes marciales mixtas para incursionar en la lucha libre de entretenimiento.

Ahora, tal parece que Paige Vanzant también quiere seguirle los pasos a Ronda Rousey. Si bien en más de una ocasión se le ha vinculado en la WWE, la luchadora peso mosca reveló su deseo de llegar a la compañía de Vince McMahon.

“Definitivamente, iré a la WWE en algún momento. Incluso antes de que termine mi carrera en UFC, me encantaría hacer una aparición. Me encanta la organización y es una forma de deporte muy diferente", dijo Paige Vanzant en una entrevista a Fightful.

En otro momento de la entrevista, Paige declaró que le gusta el programa 'Total Divas' de WWE y que no descarta participar en un reality show de ese estilo. "No es algo que he pensado, pero si se da la oportunidad, sí me gustaría", agregó.

Cabe señalar que la última pelea de Paige VanZant fue en enero pasado. Perdió ante Jessica-Rose Clark y sumó su segunda derrota al hilo y tercera desde que llegó a UFC.