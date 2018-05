Humberto Bandenay no pudo salir victorioso del UFC Chile , pero no por eso baja los brazos. El peruano se pronunció en Instagram sobre su reciente derrota y aseguró que volverá a la jaula para una revancha personal.



El joven peleador fue noqueado por Gabriel 'Moggly' Benítez el pasado sábado. A 40 segundos de haber empezado la pelea, Humberto Bandenay quedó inconsciente luego de recibir un golpe en la cabeza.



"Ayer (el sábado) fue un día de aprendizaje en mi carrera deportiva. Así como tomé las victorias, de esta misma manera tomo la derrota de ayer. Me la jugué por una palanca al brazo que al final mi rival supo capitalizar. No voy a bajar la cabeza, voy a seguir con el mismo enfoque con que me inicié en este deporte", señaló el peleador de UFC .



Asimismo, reveló que espera ansioso su regreso. "Estoy muy agradecido por todo el apoyo que estoy recibiendo de distintas personas y eso lo valoro. Siempre salgo a dar todo de mí y lo seguiré haciendo. Amo este deporte y amo a mi país. Toca pasar la página y volver mas fuertes", finalizó el mensaje en Instagram .



Esta es la primera derrota de Humberto Bandenay en UFC . En su debut, en agosto pasado, noqueó a Martín Bravo en solo 26 segundos.